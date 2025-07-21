南投香蕉、百香果納入災害現金救助　7／22、7／28截止申請

▲行政院院長卓榮泰11日至南投縣勘災，了解水里玉峰村香蕉園受損情形。。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風和後續豪雨於7月上旬造成嚴重災情和農損，農業部先前已公告香蕉南投縣可現金救助的農損品項為9項，後續則追加百香果，申請期間將分別在22日和28日到期。

立委游顥提醒，南投縣香蕉已納入114年丹娜絲颱風農業天然災害現金救助，可向相關鄉鎮市公所申請受理至7月22(二)止，凡損害達20%以上即符合救助資格、每公頃救助8萬元，申請文件包括國民身分證、農會存摺、受天災農損照片、合法農業用地文件（土地謄本及土地合約書）。

行政院院長卓榮泰11日至南投縣勘災，縣長許淑華陪同至信義鄉明德村了解保甲林野溪土石流災情，及水里玉峰村香蕉園受損情形；包括游顥、立委羅美玲、農業部長陳駿季、農糧署長姚士源、農村發展及水土保持署副署長王晉倫、縣議員王秋淑、黃春麟、水里鄉長葉銘豐、水里鄉代表會主席劉俊生、村長及地方民眾都到場關心。

前農業部已主動公告南投縣可現金救助的農損品項為9項，包括蔬菜、香蕉、火龍果及溫室網室設施等；許淑華向卓揆和陳駿季表示，初步統計該縣農業受損金額大概在2500萬元，但仍在統計彙整中，希望中央能再給農民、地方一些時間彙整提報，並能盡量放寬各種的農業受損品項，包括該縣四大重要產業之一的竹筍也能納入此次天然災害現金救助的範圍內。

▲百香果納入丹娜絲颱風災害現金救助。（圖／馬文君服務團隊提供）

游顥也表示，感謝農業部協助受理所陳情的香蕉天然災害現金救助，但南投此次農損非常嚴重、農民血本無歸，呼籲中央儘快比照台南市、嘉義縣將南投縣列為「全品項、免現勘」的農業天然災害現金救助標準，也希望卓揆秉持同理心、和農民站在一起，從優、從速、從寬、從簡核給予現金救助，協助農民盡快復耕。

立委馬文君日前也提醒，紅龍果、龍鬚菜、四季豆、絲瓜、食用番茄、苦瓜已列入丹娜絲颱風及7月8日的豪雨災害現金救助項目及低利貸款補助，並經百香果農友反映，百香果也飽受颱風雨害所苦，因此成功爭取百香果納入災害現金救助項目：凡符合《農業天然災害救助辦法》第五條規定之農民，救助項目損害率達20%以上者每公頃10萬2000元，請於28日前備妥國民身分證、農會存摺、照片、合法農業用地文件（土地謄本及土地合約書），向實際從事農業的所在地之各鄉鎮市公所提出申請。