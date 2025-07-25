柬埔寨「死傷成謎」當局沉默！　泰軍曝具體數字：至少24死

▲泰軍指出，柬埔寨至少有24人死於此次衝突。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，根據泰國皇家軍隊第2軍區安全部門25日公布最新戰況，24日、25日2天內，柬埔寨共有19名士兵、5名平民死亡，共24人。不過金邊當局尚未對死傷情況發表評論，僅柬埔寨省級行政官員透露，有1名平民死亡、5人受傷。

根據《泰國郵報》報導，泰國皇家軍隊第2軍區統計，截至25日上午9時45分，柬埔寨已有19名軍人陣亡，另加上5名平民罹難，累計死亡人數達24人。

雙方7月24日到25日上午持續在「塔門通寺」（ปราสาทตาเมือนธม）周邊交火，其中柬方在寺廟前戰區損失1名第42步兵師的士兵，在寺後地區則有8人死亡，包含3名軍人、4名平民以及1名僧侶。

此外，泰國軍方出動F-16戰機與無人機等進行強勢反擊，戰機接連轟炸柬埔寨第8、9與第42步兵指揮部，無人機則對柬軍在領土爭議區「Phu Makhuea」的彈藥庫與通訊塔進行定點打擊，地面砲兵則是摧毀了柬埔寨2輛坦克。根據報告，在Phu Makhuea地區，柬軍共有14人被無人機投擲的炸彈炸死。

25日上午，泰軍持續以砲兵火力壓制柬方，擊毀柬方3門迫擊砲，並造成1名柬埔寨士兵身亡。

柬埔寨當局至今仍未對具體傷亡數字做出回應，不過柬埔寨一名地方官員告訴《法新社》，當地有一名70歲平民死亡、5人受傷。