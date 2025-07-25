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泰國警告！與柬邊境衝突「恐走向戰爭」　交火第2天已釀16死

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境衝突進入第2天，泰國副總理兼內政部長普密塔（Phumtham Wechayachai）警告，雙邊激烈戰鬥很可能「走向戰爭」。BBC報導，這場衝突目前已經造成至少16人死亡，數萬人流離失所。

最新一波泰柬衝突24日爆發，而且戰鬥持續了一整晚。泰國目前累計14位平民與1位士兵喪生，烏汶府（Ubon Ratchathani）和素林府（Surin）有數十人在衝突中受傷，另有10萬多人流離失所。柬埔寨奥多棉吉省（Oddar Meanchey）至少1位平民死亡，另外約1500個家庭被疏散。

泰國素林府一座體育中心，被臨時當成避難所，裡面的疏散居民大多都是孩童與長輩，並且全被24日目睹的火箭砲與砲彈攻擊嚇壞了。一名曾在1980年代柬埔寨內戰期間經歷轟炸的居民向BBC表示，最近的戰鬥是他所經歷過最糟糕的。

▲▼ 柬泰邊境交火，泰國素林府民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 柬泰邊境交火，泰國素林府民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬泰邊境交火，泰國素林府民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

各國領袖呼籲立即停火，包括澳洲、歐盟與法國。美國敦促「立即停止敵對行動，保護平民，和平解決衝突」，國務院對泰柬邊境的暴力升級表達關切，同時對平民所受到的傷害深感悲痛。馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）呼籲2國領袖立即停火，他24日晚間表示，「我歡迎曼谷和金邊表現出正向信號與意願，考慮這條道路。」

中國與泰柬均有政治及戰略關係，如今也對這場衝突表達「深刻關切」，希望雙方透過對話與協商解決問題。也呼籲和平。

目前，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已於24日致信呼籲聯合國安理會干預並「阻止泰國侵略」，安理會也預期25日針對這場衝突召開會議。

▲▼ 柬埔寨部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰柬邊境衝突可追溯到上百年前。圖為柬埔寨部隊。（圖／達志影像／美聯社）

2國爭端可以追溯到100多年前，法國占領柬埔寨後所劃定的柬泰邊境。多年來，雙方一直都有零星衝突，也有士兵與平民喪生。

今年5月，一名柬兵因雙邊交火喪生後，緊張局勢開始升級。7月16日，泰國軍隊在邊境巡邏時誤觸地雷，導致至少3名士兵，其中一人被迫右腿截肢，讓雙邊關係再度惡化。

兩國互相指控彼此24日率先開火，泰國宣稱，一切衝突始於柬軍部署無人機，監視邊境附近的泰軍。柬埔寨則堅稱是泰國士兵引發衝突，因為他們違反了先前的協議，朝向一座高棉印度教寺廟前進。

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