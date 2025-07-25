先告先贏！柬埔寨召集使節反控泰國「率先入侵」　柬軍砲擊興奮比YA

▲泰國四色菊府甘他拉拉縣，加油站旁的超商慘遭柬軍襲擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國、柬埔寨緊張情勢升溫，昨（24）日全面爆發衝突！泰國指控，柬軍在邊境埋設地雷，造成多名泰國士兵截肢或重傷。對此，泰軍緊急出動F-16空襲柬軍據點，然而柬軍卻砲擊泰國的加油站與醫院，造成泰國死亡人數攀升至15人。不過針對衝突起因，柬埔寨卻反控是泰國入侵，要求召集各國使節通報泰軍侵略行徑。

根據《柬中時報》，柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤召集包括美國、中國在內等多國駐柬外交使節和國防武官，通報泰柬邊境的情勢發展，聲稱重申柬埔寨在和平解決爭端上的堅定立場，控訴泰國軍隊24日「率先」向柬埔寨發動攻擊、明顯構成越境挑釁行為。

柬埔寨外交當局辯稱，泰軍從今（25）日凌晨起向泰柬邊境多達7個地點發起軍事進攻，甚至向柬埔寨境內使用集束炸彈，嚴重違反《禁止集束彈藥公約》、《國際人道法》，且對邊境平民構成嚴重威脅。

▲▼柬埔寨奧多棉吉省的一名軍事人員在BM-21 Grad 多管火箭發射器的運載車輛，興奮比出YA手勢，造成泰國平民慘死。（圖／路透）

根據《衛報》，柬埔寨某名省級政府官員向《法新社》透露，在泰國軍隊的「跨境襲擊」中，造成1名柬埔寨人死亡、另有5人受傷。柬埔寨奧多棉吉省發言人皮亞迪（Meth Meas Pheakdey）於25日表示，「我們轄區內僅一名平民在戰鬥中喪生，另有5人受傷。死者為70歲男性。」

據悉，柬埔寨軍隊今年5月底便在邊境挖壕溝。泰國士兵7月16日在烏汶府崇博口岸（ช่องบก）巡邏時踩到地雷，導致1名士兵左腳踝炸斷、2名士兵受傷，該地發現PMN-2類型地雷，泰軍查詢後聲稱是柬埔寨近期埋設的地雷。23日，泰國士兵則在烏汶府馬鞍口岸踩到地雷，導致右腿截肢、4人受傷。

泰國指控，柬埔寨無人機24日飛越邊境上空，且柬軍率先向泰國開火，更使用火箭砲BM-21等重型武器攻擊泰國邊境村落、醫院、寺廟、加油站，手無寸鐵的無辜泰國百姓因此犧牲，至25日泰國死亡人數增加至15人、46人受傷。