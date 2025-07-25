「文壇都市傳說」消失16年回歸！新作近10刷　半年賣出16國版權

▲「文壇都市傳說」作家李佳穎，神隱江湖長達16年後以《進烤箱的好日子》回歸，半年內賣出16國不同語言版權。（圖／自轉星球文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「文壇都市傳說」作家李佳穎，曾在1999年奪下聯合文學小說新人獎，卻在出版2本小說後，神隱江湖長達16年，直到去年以《進烤箱的好日子》回歸，一舉在台灣累積近10刷成績，更在半年內賣出16國不同語言版權。如今她也難得從波士頓返台，7月27日舉行生涯首場新書分享會，並與作家楊双子進行對談。

李佳穎在1999年奪下聯合文學小說新人獎，就被寄予厚望，21歲至29歲年間完成兩本短篇小說集《不吠》、《小碎肉末》，分別在2005及2008年出版，卻從此神隱，成為藝文圈「文壇的都市傳說」。

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直到16年後，李佳穎再度以長篇作品《進烤箱的好日子》回歸，由自轉星球文化在去年7月發行，沒想到一舉轟動台灣文壇，除了陸續橫掃各大年度大獎，包含OPENBOOK好書獎年度中文創作、台北國際書展大展小說類首獎等，也在誠品書店排行榜中文創作類，擠下長年霸榜的黃山料，拿下第一名位置。

▲▼《進烤箱的好日子》回歸，一舉轟動台灣文壇，累計近10刷。（圖／自轉星球文化提供）

《進烤箱的好日子》目前在台灣已累計近10刷，銷售破萬本，在國際版權外譯更創下空前紀錄。從今年2月台北國際書展期間，售出全球英文版給最大出版集團英國企鵝藍登書屋起，不到半年共售出16國不同語言版權，包括：英國、丹麥、荷蘭、西班牙、德國、法國、義大利、萄萄牙、希臘、美國、韓國、波蘭、瑞典、加泰隆尼亞、越南、塞爾維亞，且持續快速增加。

《進烤箱的好日子》故事以辛辣活潑的語言，包裹成長故事，直擊寫作本質。透過主角阿丹長大後，暫棄小說，改寫回憶錄，映照出記憶與書寫的矛盾。不少讀者在評論留言「好好看！」、「流暢好讀又豐滿的故事」，電影人王師也說，「在毫無防備之下，這本小說猛然撬開我的記憶之門，有一種想哭的衝動。」

為了讓更多讀者重新認識李佳穎，出版社也重出絕版多年的《不吠》與《小碎肉末》增修版，創下3本書同時登上誠品排行榜的驚人成績。

李佳穎也難得從波士頓返台，將在7月27日下午2點於台北誠品松菸店3F FORUM，舉辦寫作生涯至今首場新書分享會，除了暢談從《不吠》、《小碎肉末》到《進烤箱的好日子》3本創作，還會與獲得美國國家書卷獎的作家楊双子，一起對談「台灣文學的外譯之路」。

《進烤箱的好日子》預計於明年暑假正式出版英文等各國版本，屆時李佳穎也將到世界各國宣傳，讓全球讀者更加認識台灣及文學作品。