老人癌末腫瘤侵襲腦部！家屬喊「不能讓他死」：還沒領到年金

▲癌末老人躺在加護病房，早已神智不清，但家屬為了領年金，要求醫生「別讓他死」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

不少人認為在醫院病床前能看盡人生百態，有時更像是8點檔、連續劇情節一樣。行醫20多年的胸腔暨重症專科醫師李佳穎就分享，一名癌末的老人在加護病房裡，腫瘤已經侵襲腦部、骨頭，神智早已不清，只能靠大量嗎啡止痛緩解症狀，而他曾向家屬解釋難以挽回的病情，怎料家屬卻說出「醫師，他一定不能死」、「他還沒有領到年金」，讓他聽了相當傻眼。

李佳穎近日在臉書粉專「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」發文指出，他遇見一個癌症末期的老人躺在加護病房裡，腫瘤侵襲腦部與骨頭，神智已經不清，只能依靠大量嗎啡止痛緩解症狀。沒想到的事，李佳穎於會客時間和家屬解釋病情後，家屬眼中卻閃爍著「堅定的光芒」。

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當時老人的家屬說到「醫師…他一定不能死」，李佳穎才剛回應「他已經神智不清，又很痛苦，你們真的可以考慮…」，家屬就坦言「因為他還沒有領到年金」。李佳穎透露，他當下忍不住講出「林X勒」，事後也無奈感嘆「一定是小時候教育非常成功，才有辦法養出這麼孝順的家屬，能這麼誠實不掩飾，讓我一時也回不出話來」。

貼文曝光後，不少網友嘆氣道，「曾經聽過有家屬因為想領老爸爸的退休俸，一直讓老爸爸插管痛苦的活著，金錢的力量真的會讓人變成魔鬼」、「大概就是『不得好死』的一種寫實，走安寧照護通常會看到比較少這種，因為被『孝死』的多半在ICU」、「子女還有賺錢能力為何要肖想長輩的錢，人生悲歌」。

另據《三立新聞網》報導，李佳穎表示，類似的例子其實不少見，其中最常發生的就是家屬為了月退俸或退休金這種，還有會看良辰吉時，希望患者可以撐到某個日期，再撤除所有維生系統，「像過年的時候，也遇過家屬不想在過年期間辦喪事，所以要求他們一定要讓患者撐到過年後再讓患者走，還遇過指定日期的，就為了領退休金」。

李佳穎認為，最慘的還是遇到不孝子孫，很多兒女就為了領月退，真的會像養豬一樣養那個身體好幾年，讓病人一直躺在病床上維持著生命徵象，「身為醫護人員其實不希望濫用醫療資源，同時也希望患者可以善終，所以都會勸一下家屬，但反而會被罵『不良醫師』或『沒醫德』等」。

李佳穎醫師強調，以他個人來說，會希望自己能在清醒時就先交代好後事，如果神智已經不清，仍希望可以有尊嚴地離開人世，或是選擇立好遺囑，避免兒女將來做決定時有負擔、為難。

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