「GAGU」無預警停業！台中已41件爭議累計210萬　消保官說話了

▲本土家具品牌「GAGU」無預警停業，台中逾41人受害。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

本土家具品牌「GAGU」因資金問題無預警停業，位在西屯區環中路的家谷生活美學股份有限公司門市大門深鎖，客服電話無人接聽，台中市法制局截至24日已受理41件消費者申訴案，爭議金額約210萬元，消保官指出，很多消費者都是已預繳定金訂購或室內設計裝潢，非常擔憂業者無法如期履約，消保官呼籲業者盡速出面提供解決方案。

台中市政府接獲多名消費者來電諮詢反映，稱位於台中市西屯區環中路的家具廠商「GAGU」無預警停止營業，已訂購的家具未如期交貨。消保官表示，「GAGU」品牌家具在台北、台中、台南，分別有家谷生活網路股份有限公司、家谷生活美學股份有限公司、家谷生活創意股份有限公司等3家公司設立營業門市，但目前均聯繫不上負責人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保官呼籲，公司負責人應善盡企業責任，即刻出面說明現況並提供解決方案；另外，提醒消費者，盡速催告業者限期履約，如逾期未履約可主張解約退款，使用信用卡付款者，得向發卡銀行洽詢申請爭議款程序，若以匯款或現金支付者，得向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償。

民眾如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」諮詢，此外，中市府及各區有提供免費的法律諮詢服務，另有夜間電話法律諮詢服務(服務時間：星期一至五、晚上5點至7點、服務專線：04-22177300)，台中市民可參考利用。