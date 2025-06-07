轟北市廢「公館公車地下道」違背常識　苗博雅：蔣萬安「蔣不聽」

▲社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北市府將在6月28日啟動公館公車專用地下道填平工程，引起市民反對並發動連署，台北市議員苗博雅昨（6日）在社群平台發文批評「蔣不聽、急就章」，該決策處處違背基本常識，從2021年開始新工處與交工處就接連評估，該工程難以視為交通可行方案，且保留地下道是可行的，但市府卻未納入考量，呼籲市民加入連署行動。

苗博雅說，關於「反對628倉促施工填平公館公車專用地下道」的連署，在沒有新聞報導、沒有下廣告的情況下，短短36小時，已經超過7500位市民加入，數字還在持續增加中。

苗博雅表示，謝謝關心公車族權益，謝謝關心台北市文山區、大安區、中正區，以及新北市新店、永和、中和的通勤交通，苗博雅強調，若攤開北市府決策過程來看，處處違背基本常識，根本是「蔣不聽、急就章」。

針對該工程歷年來的相關評估，苗博雅指出，在2021年新工處評估，填平地下道是三種方案之中「交通模擬表現最差」；2024年10月交工處研究案，填平地下道則是「難以視為交通可行方案」。

苗博雅直指，捷運公館站至師大分部，公車尖峰小時班次超過300班，2024年的車流模擬研究，填平地下道後，尖峰時間羅斯福路南北向公車，等一次紅燈為120秒。

此外，苗博雅進一步點出，北市府對未來交通規劃尚未確定，只有參考圖，就要直接動工填平，且未來交通規劃參考圖，沒有經過任何車流模擬評估，過往的評估模擬都跟現在的參考圖不同。

苗博雅說，北市府定案填平地下道前，沒有舉辦任何地方說明會，雖然定案後在5月29日有舉辦說明會，但當天發言的市民沒有任何人表示贊同填平地下道，市府也完全沒有檢討。

苗博雅透露，其實保留地下道工程是可行的，自來水處可配合廢除或調降自來水管，但市府並未納入考量；交通工程應該秉持科學、理性、務實的方式，貫徹人本交通、大眾運輸，苗博雅呼籲市民，如果反對犧牲公車族權益，請大家加入連署行動。