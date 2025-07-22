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新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光　員工緊張：7月薪水發不出來了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／GAGU 北歐家具工廠）

▲家谷爆出暫停營業的消息。（圖／翻攝自Facebook／GAGU 北歐家具工廠）

記者曾筠淇／綜合報導

「GAGU 北歐家具工廠」（家谷）的臉書粉專有23萬名追蹤者，小有名氣，然而卻傳出「停業」消息。有網友在臉書上發文表示，他在公司群組得知公司因「短期資金困難」而暫停營業3個月的消息，而現在7月薪水拿不到，就讓他很煩惱。對此，記者致電工廠，截稿前無人接聽。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」上發文表示，他今天上班時，全公司群組發布了暫停營業的消息，「連七月薪水也發不出來了，是要惡性倒閉了嗎？想問現在怎麼辦才好？」

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從原PO貼出的截圖可見，訊息內容寫道「各位家谷的同仁，大家好。我在這裡要跟大家宣布一個非常沉重的消息，那就是家谷最近因為短期資金困難，現金流不足，不得已，將從本年度7月25日起至10月24日止，暫時停業三個月（五股同仁請於即日起至7/25居家上班），各位同仁七月份的薪資將暫時沒辦法發放」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲內部訊息曝光。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

訊息還指出，「停業三個月中間，家谷會依法向主管機關申報停業，員工部分則以無薪假處理。三個月後，家谷若籌措到充足資金，將提早通知各位同仁依自由意願恢復上班。無意願回到家谷的同仁，公司亦將以非自願離職、依法補發預告工資及資遣費」。

訊息最後寫道，「本人在此，非常感謝各位同仁在過去數年間對公司的付出，本人並對公司這次的決定造成同仁生活上的不便，感到萬分抱歉。本人極度期望，三個月後能有與各位同仁再次共事的機會。謝謝大家」。

「GAGU 北歐家具工廠」的臉書粉專累積23萬人追蹤，最後一則貼文停在7月17日，還顯示營業中。不過搜尋Google，GAGU 五股直營廠、GAGU台南仁德廠、GAGU北歐家具工廠｜GAGU統包工程均顯示暫停營業。稍早記者致電直營廠、仁德廠、家具工廠，截稿前均無人接聽，詳細情況還有待了解。

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