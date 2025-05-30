　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案在押保母姊妹劉彩萱（圖／記者黃哲民攝）

記者杜冠霖／台北報導

臺北市發生男童剴剴於出養期間遭保母劉彩萱虐待致死案，監察院昨公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，並通過糾正3機關。調查報告也發現，兒盟社工112年9月訪視剴剴三次，當時剴剴額頭已有明顯大塊瘀傷、牙齒掉了3顆，社工仍選擇相信保母說詞，僅認為剴剴是適應不良。監委也轉述社工陳尚潔說法，陳尚潔認為「不能都怪我」，她雖有責任，但不是只有她一個人在跟剴剴工作，還有新北市府社工、台北市府居托人員，大家都是合作模式，「我們制度就是要合作，要讓保母好好照顧」。

監察院昨公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，包含衛福部怠於就脆弱家庭出養個案之委託出養措施進行法規之檢討修正、新北市政府未落實社安網脆弱家庭整合性服務，台北市政府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式等。

調查報告中也發現，兒盟社工112年9月訪視剴剴三次，當時剴剴額頭已有明顯大塊瘀傷、牙齒掉了3顆，社工仍選擇相信保母說詞，僅認為剴剴是適應不良。台北市府部分，剴剴到劉姓保母家托育第一個月，確實有依法訪視，當時就有掌握剴剴頭部大片瘀傷照片，但市府單位相關訪視紀錄全無任何相關記載。

監察委員指出，剴剴交予劉彩萱照顧後，兒盟社工自同年9月1日後訪視3次就未再訪視，甚至針對劉彩萱異狀，竟因認為保母與兒盟為合作夥伴關係，故未懷疑劉姓保母說詞，僅認為是劉彩萱適應不佳所致，顯見欠缺對剴剴的兒童最佳利益評估及兒虐辨識的專業敏感度。

但為何社工會相信保母說法？監委也轉述社工說法，社工覺得她有她的責任在，但不是只有她一個人在跟剴剴工作，還有新北市府社工、台北市府居托人員，大家是合作模式，每個人都有她的角色可以幫助剴剴。監委坦言，這個說法讓她印象深刻，言下之意可能是不能都怪她。

監委轉述，社工覺得這個制度賦予機構要負完全照顧責任，因為出養、媒合司法程序都需要她評估，但他們又沒有公權力，只是因為合作模式被賦予角色，收出養制度應該檢討，不該讓民間機構承擔如此大責任跟壓力。

監委葉大華透露，當初監委也有問陳尚潔為何保母說什麼她都接受？陳回應，「很簡單啊，我們制度就是要合作，要讓合作保母好好照顧孩子，所以工作重心變成放在合作保母。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

政治熱門新聞

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

青鳥男神反擊「錄音說館長」轟小草：翻車了啥

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐無望　國民黨三階催危機感護藍委

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷紀錄全無

稱「字跡潦草」剔除連署書南投選委會急改口　綠籲許淑華說清楚

民調：57.9%支持陸配交除籍證明

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多熱門

相關新聞

剴剴案訪視紀錄不實？　蔣萬安：該怎麼罰就怎麼罰

剴剴案訪視紀錄不實？　蔣萬安：該怎麼罰就怎麼罰

北市男童剴剴在出養期間遭保母虐待致死案，監察院今（29日）公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及台北市政府處理缺失，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。對此，台北市長蔣萬安說，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰」。

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

監院禁「個人身分搭公務車」　監委：各界有疑慮就應該讓社會檢驗

監院禁「個人身分搭公務車」　監委：各界有疑慮就應該讓社會檢驗

監院公布剴剴案！糾正雙北市府衛福部　新北社會局發聲明回應

監院公布剴剴案！糾正雙北市府衛福部　新北社會局發聲明回應

監院濫用公務車連環爆　黃暐瀚喊話「主動申請調查」才能挽回信心

監院濫用公務車連環爆　黃暐瀚喊話「主動申請調查」才能挽回信心

關鍵字：

剴剴案監察院社工出養惡保母北市府蔣萬安衛福部新北市府

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面