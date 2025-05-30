為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

▲剴剴案涉案在押保母姊妹劉彩萱（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

臺北市發生男童剴剴於出養期間遭保母劉彩萱虐待致死案，監察院昨公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，並通過糾正3機關。調查報告也發現，兒盟社工112年9月訪視剴剴三次，當時剴剴額頭已有明顯大塊瘀傷、牙齒掉了3顆，社工仍選擇相信保母說詞，僅認為剴剴是適應不良。監委也轉述社工陳尚潔說法，陳尚潔認為「不能都怪我」，她雖有責任，但不是只有她一個人在跟剴剴工作，還有新北市府社工、台北市府居托人員，大家都是合作模式，「我們制度就是要合作，要讓保母好好照顧」。

監察院昨公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，包含衛福部怠於就脆弱家庭出養個案之委託出養措施進行法規之檢討修正、新北市政府未落實社安網脆弱家庭整合性服務，台北市政府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式等。

調查報告中也發現，兒盟社工112年9月訪視剴剴三次，當時剴剴額頭已有明顯大塊瘀傷、牙齒掉了3顆，社工仍選擇相信保母說詞，僅認為剴剴是適應不良。台北市府部分，剴剴到劉姓保母家托育第一個月，確實有依法訪視，當時就有掌握剴剴頭部大片瘀傷照片，但市府單位相關訪視紀錄全無任何相關記載。

監察委員指出，剴剴交予劉彩萱照顧後，兒盟社工自同年9月1日後訪視3次就未再訪視，甚至針對劉彩萱異狀，竟因認為保母與兒盟為合作夥伴關係，故未懷疑劉姓保母說詞，僅認為是劉彩萱適應不佳所致，顯見欠缺對剴剴的兒童最佳利益評估及兒虐辨識的專業敏感度。

但為何社工會相信保母說法？監委也轉述社工說法，社工覺得她有她的責任在，但不是只有她一個人在跟剴剴工作，還有新北市府社工、台北市府居托人員，大家是合作模式，每個人都有她的角色可以幫助剴剴。監委坦言，這個說法讓她印象深刻，言下之意可能是不能都怪她。

監委轉述，社工覺得這個制度賦予機構要負完全照顧責任，因為出養、媒合司法程序都需要她評估，但他們又沒有公權力，只是因為合作模式被賦予角色，收出養制度應該檢討，不該讓民間機構承擔如此大責任跟壓力。

監委葉大華透露，當初監委也有問陳尚潔為何保母說什麼她都接受？陳回應，「很簡單啊，我們制度就是要合作，要讓合作保母好好照顧孩子，所以工作重心變成放在合作保母。」