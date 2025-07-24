豐原5口命案家屬淚謝各界援助治喪　籲政府加重詐騙刑責

▲王家親屬前往豐原慈濟宮，鞠躬感謝各界幫忙。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中豐原王姓1家5口命案前天（22日）舉行告別式，案件發生後各界湧入善款，協助王家治喪，今天（24日）王家親屬前往豐原慈濟宮，鞠躬感謝各界幫忙，親屬也呼籲政府加重詐騙刑責，不要再讓悲劇重演。

王家親屬今天上午前往慈濟宮感謝廟方協助治喪，王家女婿因為是軍職，改由其他家屬向社會各界表達謝意，也期許案子能夠水落石出，端正民風，也對命案造成社會不安表示抱歉。

家屬指出，治喪費用總計29萬餘元，各界善心人士捐助15萬餘元，不足的14多萬元是由慈濟宮全額負擔，感謝豐原區公所的媒合幫助，另外市議員謝志忠也協助籌措16萬元喪葬費用，這筆費用將用在後續善後費用。

家屬說，王家五口的人生已經功德圓滿，全案進入司法程序，期盼盡快逮獲不法之徒，以慰一家人在天之靈。家屬認為，目前詐騙的不法獲利與罰則不符合比例，呼籲政府加重詐騙刑責，才能有效嚇阻犯罪。

豐原五口命案發生在本月2日，王姓一家人疑遭到黃金詐騙騙局，2日晚間被發現陳屍在租屋處，介紹黃金投資的張姓女子及黃金團購主李姓女子遭到檢警查獲，其中張女由檢方複訊後獲限制住居，而李女起初獲15萬元交保，後來檢方掌握更多證據，將李女聲押禁見獲准。

近日檢警再前往李女住家、團購倉庫搜索，並將李女丈夫朱男、2名女兒帶回警局製作筆錄，詢後依詐欺、洗錢罪嫌移送地檢署，不過大女兒因身體不適未前往，檢察官複訊後將朱男、二女兒轉回證人請回。全案正由檢警持續偵辦中。