中選會：大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天解職

▲大罷免首波投票7月26日登場，中選會副主委陳朝建提醒民眾投票應注意事項 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

首波大罷免投票將在26日登場，中選會今（24日）召開記者會說明投票日當天的注意事項。針對被罷免立委的任期，中選會副主委陳朝建說，依規定，會在8月1日審定罷免投票結果並公告，依《公職選罷法》第91條規定，罷免案通過者，被罷免人自公告日起解除職務，當天就不能再擔任立委、行使立委職權。

依照中選會日前公布的罷免案時程表，7月26日進行投票、開票，接著會在8月1日前審定罷免投票結果；8月1日公告罷免投票結果。

陳朝建說，歷次投開票作業往例，採「今日事、今日畢」原則辦理，亦即投票日當天投票結束後，各投票所即依法轉為開票所，於當晚就將選票開計票完畢。無論是7月26日或8月23日，都會依此原則辦理。

陳朝建指出，依《公職選罷法》明定，中選會也公開在案的法定程序，中選會將在8月1日前審定罷免投票結果，並公告罷免投票結果。依《公職選罷法》第91條規定，罷免案通過者，被罷免人自公告日起解除職務。

另外，針對各界關注的天氣狀況問題，陳朝建說，中選會與各地選委會將持續密切關注最新氣象動態資訊，如經各地方政府首長依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」宣布停止上班時，也將即時宣布該停止上班地區停止辦理投票。

▲▼大罷免倒數計時，罷免、反罷免雙方726正式對決。（圖／記者李毓康攝）