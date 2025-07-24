遭婆婆酸「終於知道要做家事」！老公1句話護妻　氣氛瞬間尷尬

▲媳婦正在擦地板，卻被婆婆狠酸，老公看不下去護妻。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

老婆被刁難時，老公會站出來替妳講話嗎？一名網友在臉書「靠北婚姻」版上分享自身經歷，她透露週末與婆婆同住時，因料理與清潔家務而受到言語酸諷，正當她尚未反應之際，老公一句堅定發言，讓她感動不已，直呼：「這才是婚姻真正的隊友。」

該名女網友表示，週末婆婆來家中作客，當時她正在廚房忙著準備餐點，順手擦拭客廳地板，沒想到婆婆忽然語帶酸味說：「哎呦！終於知道要做家事了喔？妳現在才學會不會太慢啊？」一番話令她一時語塞。

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但令人意外的是，坐在沙發上的老公聽見後立刻站起來，臉色嚴肅地回應：「媽這是我家，不是妳的舞台劇，別每次來都想演《媳婦訓練手冊》。」婆婆反駁：「我還不能講話了？」老公則回應：「妳不是不能講話，是不能用那種語氣講話。這是我老婆，她不是傭人，也不是來取悅妳的。」

整段對話令現場氣氛瞬間凍結三秒，原PO坦言自己當下強忍淚水，內心卻被丈夫的行動深深打動，「謝謝老公今天站在我這邊，這才是婚姻真正的隊友。」

該篇貼文引發熱烈共鳴，網友紛紛留言表示「妳有福報，嫁對人了」、「婚姻中最怕的是隊友當成旁觀者」、「太帥！冒著被罵是妻奴的風險、冒著被罵有了老婆忘了娘，勇敢護妻！嫁對人了，值得了」、「太帥了！根本是神隊友」、「會保護老婆的男人值得信任一輩子」、「妳老公無敵帥。」

原PO最後也感性表示，「神隊友老公＋尊重的婚姻，真的很加分！」

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