控鄧佳華前女友「吃乾抹淨」！苦主砸4萬辦生日趴　下秒被分手

▲鄧佳華前女友簡簡，遭前男友控訴吃乾抹淨後分手。（圖／翻攝自saoirsejian8558 IG）

圖文／CTWANT

網紅鄧佳華才宣布與模特兒女友簡簡交往，卻因為2023年偷拍設計師裙底被判刑6個月，因無力繳納18萬罰金，已在7月10日入獄服刑。簡簡出面還原2人感情，並澄清追求者的抹黑爆料，而前男友林先生也跳出來，反控自己才是受害者，被女方吃乾抹淨後分手。

簡簡表示，鄧佳華是心地善良的人，但他們不是情侶了，原因是她的家人不太能接受對方過去的事情，但強調自己從頭到尾沒有欺騙這個舉動，也沒有要蹭。

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林先生接受《三立新聞》訪問，自稱是簡簡的前男友，2人交往僅4個月，但他為了對方不惜砸重金籌辦50人生日派對，活動經費和規劃都由他一手包辦，「她不但沒公開感謝，現場還刻意不介紹我給朋友，合照也不發，蠻厲害的啦！」更傻眼的是，活動剩下的1萬元，簡簡一句「因為這是我的生日」就理所當然拿走，讓他氣炸：「一點都不尊重我這個主辦人」。

林先生把派對辦得十分氣派，餐點也相當豐盛，現場還有攝影和華麗蛋糕，總共花了4萬，收入大約5萬，但簡簡還跟粉絲收報名費，每個人大概2000至2500元，結餘的1萬元全被拿走。而簡簡和他分手不久後就找鄧佳華，讓他相當無奈：「人生中總有一些人是來教育我們的」。

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