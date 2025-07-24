　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

美國新創軟體公司「Astronomer」的已婚執行長安迪拜倫（Andy Byron）出軌同公司人力資源總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。（圖／翻攝自TikTok）

▲美國新創軟體公司「Astronomer」的已婚執行長安迪拜倫（Andy Byron）出軌同公司人力資源總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

美國資料軟體新創公司Astronomer近日陷入醜聞漩渦，執行長安迪拜倫（Andy Byron）與人力資源總監克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）在參加英國樂團Coldplay於波士頓舉行的演唱會時，因在「親吻鏡頭」（Kiss Cam）上親密互動，影片曝光後引發熱議。事件持續延燒，如今有律師指出，拜倫提告Coldplay勝算極低。

根據《Page Six》報導，兩人當晚被攝影鏡頭捕捉到接吻畫面，影片迅速在TikTok上瘋傳，觀看次數至今已突破1.25億次。現場Coldplay主唱克里斯馬丁（Chris Martin）也在台上打趣表示，「他們要嘛是有婚外情，要嘛就是太害羞了。」

對於拜倫是否可能對Coldplay或演唱會主辦方提告，MSD律師事務所律師Camron Dowlatshahi指出，雖然可以考慮誹謗訴訟，尤其針對馬丁提及婚外情的言論，但勝算極低，因為誹謗需具備三要件，言論為虛假、造成名譽損害、且言者明知為假仍發表。

從目前資訊看，拜倫與卡博特皆未否認有婚外情，甚至雙方皆有配偶，難以證明虛假。Dowlatshahi補充：「除非能證明馬丁當時明知無婚外情卻仍公開指稱，否則誹謗指控站不住腳，而目前這一點幾乎無法成立。」另一位律師Ray Seilie也持相同看法，表示即使馬丁的言論被視為事實陳述，「看起來也是真的」，不足以構成誹謗。

至於是否可依麻州的雙方同意錄音法起訴拍攝影片者，專家認為同樣無法律基礎。Seilie表示，拜倫身處公開場合，依法「沒有合理的隱私期待」，且購票條款多含攝錄同意事項，錄影行為並不違法。

未來隱私論壇執行長朱爾斯波洛涅茨基（Jules Polonetsky）亦指出，活動主辦方通常已取得觀眾肖像與聲音的使用授權，條款中已清楚列明，除非樂團將畫面進行商業化使用，否則不構成侵權。

對於最早在TikTok上發布影片的用戶Grace Springer，專家亦一致認為無法構成法律追責。Dowlatshahi表示，影片僅屬「社會評論」，且未涉及商業用途，因此受美國《第一修正案》言論自由保障。除非她將事件內容製成商品或衍生商業行為，才可能構成侵權。不過Springer本人也公開表示，自己未從該影片獲利。

儘管卡博特目前尚未對外發聲，但法律專家指出，她或可對公司或拜倫提出性騷擾訴訟。布蘭克羅馬律師事務所合夥人Craig Weiner表示，由於拜倫在職位上高於卡博特，若能證明其行為對她造成工作干擾，且具有「主觀及客觀冒犯性」，即有可能構成性騷擾。

針對此事件，Astronomer公司發表聲明強調：「我們的領導者應該在行為與責任上成為榜樣，但最近的事件未達標準。」公司證實拜倫已辭職，目前由董事會接管事務。卡博特則處於休假狀態，其未來動向仍未明朗。

延伸閱讀
不顧爸媽反對！浙江男當掏糞工2年　幼師女友為愛辭職「奔700公里」相聚
邊牧被放烘乾箱1小時活活烤死 　寵物店謊稱中暑
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名烤鴨店爆食品中毒！16人上吐下瀉　遭勒令停業
快訊／柯文哲拚726投票！選委會、矯正署說不行　結果明天揭曉
快訊／賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電
高雄妹控遭3男藝人「4小時接力性侵9次」！　二審判決曝
金管會前副主委偷吃人妻！喊：搖弟弟給妳看　反控栽贓挨告結局曝
雙颱共舞！罷免投票日濕答答　今晚北部先迎豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機艙內活春宮　大膽情侶在孩童面前「忘情吞吐」媽嚇壞報警

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

柬泰交火畫面曝光　柬總理：別無選擇只能「還擊保衛國土」

加快關稅談判進度！　南韓企業喊話：向美國「投資1000億美元」

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！　受害者最小才7歲

24歲女穿越鐵軌瞬間被火車撞上　醒來發現「一條手臂消失」

哥倫比亞大學付2億美元和川普政府和解　恢復聯邦補助

演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

機艙內活春宮　大膽情侶在孩童面前「忘情吞吐」媽嚇壞報警

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

柬泰交火畫面曝光　柬總理：別無選擇只能「還擊保衛國土」

加快關稅談判進度！　南韓企業喊話：向美國「投資1000億美元」

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！　受害者最小才7歲

24歲女穿越鐵軌瞬間被火車撞上　醒來發現「一條手臂消失」

哥倫比亞大學付2億美元和川普政府和解　恢復聯邦補助

演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

機艙內活春宮　大膽情侶在孩童面前「忘情吞吐」媽嚇壞報警

裘莉、莎瑪海耶克搭機被捕獲！　排隊、用餐合照超親民

大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

雲林彩券行老闆「背包裝營業款、彩券」放機車踏板！轉頭就被幹走

《藍調時光》李秉憲台版是周渝民！「三搭張鈞甯」主創含金量超高

去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

快訊／宏國籃球隊申請加入PLG　聯盟聲明回應：非常歡迎

日男藏市價1800萬大麻來台闖關露餡　咬出藏鏡人判5年4月

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

國際熱門新聞

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

雙颱接力！日氣象廳曝「對台影響最大」時間點

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

柬泰交火　柬埔寨控泰先開火：堅決反制

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

義大利墜機「機鼻朝下」俯衝爆炸畫面曝

美不願與中脫鉤　關稅休兵擬延90天

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭

淫魔富商檔案「驚見川普姓名」

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

泰國驅逐柬埔寨大使！

美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

黃仁勳在台下！川普爆「曾想拆分輝達」

更多熱門

相關新聞

遭婆婆酸「終於知道要做家事」！老公1句話護妻

遭婆婆酸「終於知道要做家事」！老公1句話護妻

老婆被刁難時，老公會站出來替妳講話嗎？一名網友在臉書「靠北婚姻」版上分享自身經歷，她透露週末與婆婆同住時，因料理與清潔家務而受到言語酸諷，正當她尚未反應之際，老公一句堅定發言，讓她感動不已，直呼：「這才是婚姻真正的隊友。」

控簡簡吃乾抹淨！苦主砸4萬辦生日趴　下秒被分手

控簡簡吃乾抹淨！苦主砸4萬辦生日趴　下秒被分手

2025年最強桃花月！3星座化身戀愛吸引機

2025年最強桃花月！3星座化身戀愛吸引機

女大生遇賣貨便假買家「27萬存款」秒不見！

女大生遇賣貨便假買家「27萬存款」秒不見！

奧特曼：AI幾可擊敗現有身份驗證

奧特曼：AI幾可擊敗現有身份驗證

關鍵字：

周刊王Coldplay酷玩

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

百萬網紅：7月26日會去投票

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面