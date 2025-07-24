演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

▲美國新創軟體公司「Astronomer」的已婚執行長安迪拜倫（Andy Byron）出軌同公司人力資源總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

美國資料軟體新創公司Astronomer近日陷入醜聞漩渦，執行長安迪拜倫（Andy Byron）與人力資源總監克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）在參加英國樂團Coldplay於波士頓舉行的演唱會時，因在「親吻鏡頭」（Kiss Cam）上親密互動，影片曝光後引發熱議。事件持續延燒，如今有律師指出，拜倫提告Coldplay勝算極低。

根據《Page Six》報導，兩人當晚被攝影鏡頭捕捉到接吻畫面，影片迅速在TikTok上瘋傳，觀看次數至今已突破1.25億次。現場Coldplay主唱克里斯馬丁（Chris Martin）也在台上打趣表示，「他們要嘛是有婚外情，要嘛就是太害羞了。」

對於拜倫是否可能對Coldplay或演唱會主辦方提告，MSD律師事務所律師Camron Dowlatshahi指出，雖然可以考慮誹謗訴訟，尤其針對馬丁提及婚外情的言論，但勝算極低，因為誹謗需具備三要件，言論為虛假、造成名譽損害、且言者明知為假仍發表。

從目前資訊看，拜倫與卡博特皆未否認有婚外情，甚至雙方皆有配偶，難以證明虛假。Dowlatshahi補充：「除非能證明馬丁當時明知無婚外情卻仍公開指稱，否則誹謗指控站不住腳，而目前這一點幾乎無法成立。」另一位律師Ray Seilie也持相同看法，表示即使馬丁的言論被視為事實陳述，「看起來也是真的」，不足以構成誹謗。

至於是否可依麻州的雙方同意錄音法起訴拍攝影片者，專家認為同樣無法律基礎。Seilie表示，拜倫身處公開場合，依法「沒有合理的隱私期待」，且購票條款多含攝錄同意事項，錄影行為並不違法。

未來隱私論壇執行長朱爾斯波洛涅茨基（Jules Polonetsky）亦指出，活動主辦方通常已取得觀眾肖像與聲音的使用授權，條款中已清楚列明，除非樂團將畫面進行商業化使用，否則不構成侵權。

對於最早在TikTok上發布影片的用戶Grace Springer，專家亦一致認為無法構成法律追責。Dowlatshahi表示，影片僅屬「社會評論」，且未涉及商業用途，因此受美國《第一修正案》言論自由保障。除非她將事件內容製成商品或衍生商業行為，才可能構成侵權。不過Springer本人也公開表示，自己未從該影片獲利。

儘管卡博特目前尚未對外發聲，但法律專家指出，她或可對公司或拜倫提出性騷擾訴訟。布蘭克羅馬律師事務所合夥人Craig Weiner表示，由於拜倫在職位上高於卡博特，若能證明其行為對她造成工作干擾，且具有「主觀及客觀冒犯性」，即有可能構成性騷擾。

針對此事件，Astronomer公司發表聲明強調：「我們的領導者應該在行為與責任上成為榜樣，但最近的事件未達標準。」公司證實拜倫已辭職，目前由董事會接管事務。卡博特則處於休假狀態，其未來動向仍未明朗。

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