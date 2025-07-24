對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部：秉持公正立場勸和促談

記者任以芳／綜合報導

泰國與柬埔寨軍隊今（24）日在邊境交火，柬埔寨向泰國住宅區發射多枚BM-21火箭砲，截至目前至今造成12死，都是是無辜平民。對此，中國外交部今也回應，中方對事態嚴重深感憂慮，中方立場秉持公正公允立場，做勸和促談的工作，希望雙方通過對話協商妥善解決問題。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

中國外交部今天舉行例行記者會，《路透社》提問，「7月24日上午，泰國和柬埔寨軍隊在兩國邊境爭議地區發生交火。中方對此有何評論？」

中國外交部發言人郭嘉昆表示，泰國和柬埔寨兩國都是中國的友好鄰邦，也是東盟重要成員，睦鄰友好、妥處分歧符合雙方根本和長遠利益。「我們對當前事態發展深感擔憂，希望雙方通過對話協商妥善解決問題，從地區、國家的共同利益和訴求出發。」

「中方秉持公正公允立場，已經並將繼續以自己的方式做勸和促談的工作，為推動緩局降溫發揮建設性作用。」郭嘉昆說。

▲ 泰柬交火，老百姓受苦枉死 。（圖／翻攝 央視）

泰國、柬埔寨邊境今（24）日再度爆發武裝衝突，雙方展開激烈交火。回顧泰柬兩國衝突，今年5月開始出現嫌隙。5月28日清晨5時45分，泰國東北部伊善地區汶叻差他尼府崇博地區，泰軍巡邏時發現柬埔寨士兵在雙方宣稱擁有主權的爭議地區挖掘壕溝，因此要求柬軍停止行動，豈料卻遭到對方開火，因此迅速採取反擊。豈料，最近泰軍又發現柬軍埋設地雷，在撤離駐柬大使後，柬軍更砲擊泰國加油站。

根據《泰國日報》，泰國、柬埔寨的邊界紛爭一直延續到7月，在與柬埔寨接壤的素林府帕農東叻縣塔梅恩寺地區，於今天24日上午再度爆發激烈交火，泰方指稱由柬埔寨方面先開火，柬軍攜帶武器至鐵絲網前方據點，由6名攜帶火箭推進榴彈（RPG）的全副武裝士兵，前往接近泰軍前哨基地的鐵絲網防線。

泰媒透過報導整理出泰柬雙方從7月以來的衝突，起因疑似為柬軍在邊境私自埋設地雷。24日上午，泰國與柬埔寨在兩國邊境地區發生交火，雙方互指對方率先開火。

隨後，泰國陸軍第二軍區24日在社交媒體發文說，當地時間10時58分，泰方出動空軍F-16戰機，摧毀柬方兩處軍事設施。

據泰國電視五台（軍方電視台）今天最新報導，柬埔寨發射的BM-21火箭彈落入泰國四色菊府的一座加油站，造成大量學生和平民受傷。

▲泰柬邊境民宅毀壞 。（圖／翻攝 央視）

陸媒《央視》報導，泰國泰柬邊境局勢特別管理中心發言人7今24日出，泰國將關閉與柬埔寨邊境的所有口岸。泰國教育部下令泰柬邊境衝突區域的所有582所泰國學校暫時停課。教育部稱，目前所有學生們正在返回家中，要求學校停課是出於安全考慮。如果事態持續惡化，學生們將被要求進入掩體避難。

泰國駐柬埔寨大使館今天也發佈公告，提醒泰國公民盡快離開柬埔寨。公告稱，大使館正在密切關注泰柬局勢發展。目前兩國邊境地區的衝突仍在持續升級，多個邊境地區發生激烈交火，戰線已延伸擴大。

大使館建議，所有正在柬埔寨的泰國遊客或長期居留者，如無必要，請盡快離開柬埔寨，確保自身安全。對於目前沒有離境條件的泰國公民，需避免不必要的跨境移動，直到局勢緩和。

中國駐柬埔寨大使館發文提醒靠近柬泰邊境的中國公民加強安全防範。2025年7月24日上午，柬泰兩國軍隊在奧多棉吉省、柏威夏省等邊境地區發生交火。中國駐柬埔寨使館提醒在柬中國公民特別是靠近衝突地區的中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，加強防範，注意安全，避免前往柬泰邊境地區。如遇緊急情況，請及時報警並向駐柬埔寨使館尋求協助。

▼ 泰柬交火之前，兩國邊境已經戒備森嚴 。（圖／翻攝 央視）



