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開戰秒落跑？洪森爆搭機逃離柬埔寨　降落地點曝光　

▲▼柬埔寨參議院長、前總理洪森（Hun Sen）。（圖／路透）

▲泰柬邊境爆發嚴重衝突，前總理洪森被爆已經離境。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國與柬埔寨軍隊24日在邊境交火，雙方互控對方率先開火。泰國出動F-16戰機，轟炸據稱為柬方的指揮設施；柬埔寨則動用BM-21火箭砲還擊，據傳擊中民宅，造成平民傷亡，局勢急遽升高。

在衝突爆發之際，泰國軍事相關臉書粉專「Army Military Force–สำรอง」聲稱，洪森搭乘編號為MEDIC77的霍克800XP噴射機，從金邊起飛，目的地是中國。然而航班追蹤網站資料顯示，該架飛機實際降落地點為南韓首爾仁川機場，當地時間下午5時23分抵達。

根據FlightAware與Flightradar24網站資訊，這架專機於當天上午10時左右自金邊起飛，其前一站為新加坡的實里達機場。飛機飛行路線最初向東北方前進，一度吸引逾6000名網友在線關注，部分網友揣測其動向可能為掩護戰術。隨後，發佈原訊息的粉專也更新貼文，更正航班實際降落在首爾，並表示先前所指中國為目的地的說法可能是誤導性行動。

此消息在泰國社群間迅速引發激烈反應，許多網友紛紛批評洪森「在國難時刻逃跑」、「拋棄人民」，甚至出現極端言論鼓動空襲專機。不少人將洪森形容為「懦夫」，質疑其離境的動機。

對此，當地媒體《柬中時報》引述洪森發言人表示，有關洪森出逃的說法純屬不實，洪森本人始終留在國內，與現任總理洪馬內及國防部長共同監控局勢，指揮前線部隊，參與軍事決策。他嚴厲譴責泰國社群媒體的謠言為蓄意抹黑，意圖混淆視聽、破壞民心，呼籲外界勿信網路流言。

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