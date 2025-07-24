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假車牌「一條龍生產線」曝光！高仿真雷射雕刻　鐵工和闆娘落網

▲新北市刑大查獲假車牌源頭，逮捕郭男及宋女2人，並查獲偽造車牌15面。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市刑大查獲假車牌源頭，逮捕郭男及宋女2人，並查獲偽造車牌15面。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

近期有民眾因為違規嚴重超速，牌照遭監理站吊扣處罰，卻上網購買假車牌懸掛繼續上路；新北市刑大調查，發現一名男子透過蝦皮、露天等電商平台，以每面1500元至2500元台幣價格販售，還「客製化」讓顧客自行選號設定，日前警方持搜索票前往三重、蘆洲等處查緝，查獲偽造車牌及生產器具。

據了解，具備鐵工技術的53歲郭姓男子，近期發現有民眾因違規車牌遭吊扣，竟異想天開製造假車牌大賺一筆。110年起郭男就在電商平台刊登廣告，依顧客所提供需求照片接單，並依照指定車牌花樣及字數多寡，來收取每面價格台幣1500元至2500元不等的報酬，至今不法獲利已達52萬元。

▲新北市刑大查獲假車牌源頭，逮捕郭男及宋女2人，並查獲偽造車牌15面。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方前往蘆洲地區，查扣切割車牌用的機台。（圖／記者陸運陞翻攝）

郭男接單後先繪製草圖定版，交給鐵板切割工廠老闆娘54歲宋女，依照草圖要求裁切出與平常車牌大小相符的鋁板，再以雷射雕刻方式，切割出對應的字母、數字及梅花圖形，或「臺灣省」等舊版標示字樣；郭男取回半成品後，回到自己工作室，以手工方式打出立體字樣，並烤漆上色、修邊等後續加工作業。

警方調查，近期市面出現多面高仿真偽造車牌，但源頭並非於境外進口，循線追查發現郭男的電商平台，隨即報請檢察官指揮偵辦，並於上個月（6）底，持搜索票前往郭男新北三重的工作室，以及宋女在蘆洲工廠搜索，查扣假車牌15面、雷射切割機1部等證物，並逮捕2人帶回偵辦。

警方清查郭男客戶名單，多半買家所訂製的假車牌號碼，與自身車輛登記一致，是買家想保留原來已經受損的舊車牌號碼，又為了規避向監理站申請換牌的程序，透過網路平台向郭男訂製後，再懸掛在零件車、骨董車上，另外也包含因違反交通規定遭扣牌，或意圖躲避警方查緝或違規挨罰等，轉而購買假牌懸掛上路。

▲新北市刑大查獲假車牌源頭，逮捕郭男及宋女2人，並查獲偽造車牌15面。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲郭男在網路平台接單，並依要求製作相關偽造車牌。（圖／記者陸運陞翻攝）

郭男向警方坦承，是為了圖利賺錢才製造販售假車牌；但宋女卻推給郭男，並表示自己做出為半成品，以為郭男用於懸掛在玩具車上，不知是來販售懸掛在市面車輛上。詢後，警方依偽造特種文書罪，將郭男、宋女移送新北地檢署偵辦。

新北市警察局呼籲，車輛號牌為「行車許可憑證」，是辨識車輛的重要標誌，不論購買動機為何，任何私自製作、販售或懸掛偽（變）造車牌行為，涉違反刑法第212條之「偽、變造特種文書罪」及刑法第216條之「行使偽、變造特種文書」罪，最重可處1年以下徒刑。

並強調即使號碼相同，只要車牌並非由監理機關核發，即屬偽變造特種文書，懸掛上路同樣違法。新北市刑大呼籲，民眾如有車牌毀損應依道路交通安全規則第13條向監理機關申請換發，勿購買、懸掛偽（變）造車牌而誤觸法網。

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