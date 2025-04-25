看護工嫌收入低當毒師！找同鄉一起種大麻　小吃店變販毒站

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名越南籍男子，原本來台擔任看護工，卻覺得收入過少，竟與同鄉幹起老本行販毒，該名男子承租樹林某公寓，並以「阡插法」的方式種植大麻，收成後交由同鄉一對姊弟販售，並以所開的小吃店作為轉運站，新北市警方日前接獲線報，順利查獲大麻活株、大麻花成品、種子及栽種設備一批。

▲陳男租下樹林某處公寓種植大麻牟利。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，越南籍29歲陳姓男子108年以擔任看護工名義來台，但工作了5年覺得來台收入不如預期，竟聯絡在越南曾一起種植大麻的同鄉35歲黎姓男子，挾帶大麻種籽來台種植、販售，藉以賺取高額獲利。陳男從113年10月，就開始籌備租房、架設24小時自動化設備，以便隨時監看控制燈照、施肥等過程。

▲警方破門攻堅查緝，陳男竟跳窗逃逸不慎摔入防火巷內。（圖／記者陸運陞翻攝）

在陳男與黎男輪流細心照護下，大麻植株迅速成長，同年12月就開始透過臉書社團打廣告販售，另交由越南籍44歲、43歲的陳姓姊弟，2人並以所開設小吃店作為據點，不只賣給來店消費的客人，還成為轉運倉儲存放大麻花成品，再由弟弟外送給購買毒品的民眾。

新北市刑警大隊接獲線報，於上個月（3）鎖定種植大麻的陳男，立即報請新北地檢署主任檢察官指揮偵辦，經專案小組數月跟監蒐證，並於上週四（17日）持搜索票破門攻堅查緝，但陳男卻心虛跳窗逃跑，卻不慎摔入防火巷內，警員立即上前將其逮捕，並戒護送醫治療。

▲陳男遭逮卻與黎男互推卸責，最後遭法院裁定羈押。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方隨後在屋內查獲與陳男一起種大麻黎男，而負責販售、轉運的陳姓姊弟隨後也遭到警方逮捕。警方共查扣大麻活株69株，大麻花成品1.5公斤、種子及栽種設備一批，若全製成大麻菸草流入市面，估算市價約新臺幣300萬元。而種植大麻的陳男及黎男，被逮後卻互推卸責，與負責販售的陳男，3人都遭法院裁定羈押。