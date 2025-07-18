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立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

▲桃園地檢署今天下午舉行立委選舉罷免查察期前策略會議，邀集市調處、R市警局、市府政風處、桃園市選委會、桃園專勤隊等單位。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署今天下午舉行立委選舉罷免查察期前策略會議，邀集市調處、R市警局、市府政風處、桃園市選委會、桃園專勤隊等單位。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應第11屆立委罷免投票日將屆，桃園地檢署於今（18）日舉辦桃園地區罷免查察期前策略會議，由檢察長戴文亮主持，邀集桃園市調處、桃園市警局、市府政風處、桃園市選委會、移民署等單位與會。戴文亮指出，各機關就目前掌握輿論情資及維護投票秩序方式交換意見，期望凝聚團隊意識，發揮團隊辦案能量，以確保投票過程能平順進行，維護民眾之政治權利。

這場罷免查察期前策略會議由桃園地檢署主辦，邀請桃園市調查處處長許銘侑、桃園市警局副局長鄭榮崑、桃園市政府政風處處長吳滄俯、移民署桃園市專勤隊隊長蔡政杰、桃園市選舉委員會副總幹事邱瑞朝及各警察分局分局長參加，地檢署主任檢察官象吾等人也出席。

檢察長戴文亮於會中，對於桃園地區警調廉及移民等機關，長期以來維護桃園地區治安所付出之努力表示感謝及肯定之意，強調民主社會中，罷免權是人民擁有的重要政治權利，也是人民對公職人員進行監督與制衡的具體手段，為保障罷免程序的公正與秩序，檢察機關對於各種破壞罷免秩序之不法行為，應從嚴查辦、依法究責，並杜絕不法手段介入與干擾罷免，強化與選務機關合作，以確保罷免案能公平、公正地順利進行。

▲桃園地檢署今天下午舉行立委選舉罷免查察期前策略會議，由檢察長戴文亮主持。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署今天下午舉行立委選舉罷免查察期前策略會議，由檢察長戴文亮主持。（圖／桃園地檢署提供）

此外，會議中分別由桃檢選舉查察執行秘書、桃園市調處、桃園市警局、桃園市選舉委員會進行工作報告，各機關就目前掌握之輿論情資及維護投票秩序方式交換意見，凝聚團隊意識，發揮團隊辦案能量。

戴文亮強調，罷免投票已進入倒數計時最後一週，檢方將持續與轄內警、調、廉及移民署等機關共同並肩努力，建立以地檢署為核心之罷免查察團隊，統合資源與廣蒐情資，全面防範金錢、暴力、假訊息、賭盤及境外勢力等不法手段介入罷免投票，以確保投票過程能平順進行，以維護民眾之政治權利，守護臺灣之民主價值。

桃檢呼籲，若民眾發現本次罷免投票有妨害選舉情事，請撥打0800-024099＃4檢舉專線，桃檢對於檢舉人身分絕對保密措施。

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