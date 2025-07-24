陳柏惟跳「葉力迴向」　熱舞喊話葉元之：被罷免後成為更好的人

▲民進黨新北市黨部今與「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

726罷免投票倒數不到48小時，前立委陳柏惟今（24日）出席「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會，更喊話國民黨立委葉元之，「這次來不及當個好立委，下次可以再來」，自嘲希望葉元之跟上自己的腳步，被罷免後，成為更好的人。

民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會，由「板橋大刪元」發言人莫莉，與立委林俊憲、許智傑，「3Q哥」陳柏惟，和新北市議員黃淑君、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、翁震州，一起在板橋紙廠公園大跳「葉力迴向」罷免舞，改編自葉元之2021年為宣傳罷免陳柏惟的宣傳片，呼籲板橋東區民眾7月26 日出門投票，下架不適任立委。

莫莉說，葉元之一向對板橋東區相當陌生，只有在罷免案正式成立，進入投票階段後，才看到他開始在板橋走動，「但為時已晚」。罷團會持續用地毯式掃街，走進板東61里，明天更會舉辦「板橋大車掃」，透過整天的車隊掃街，要在最後階段催出罷免同意票，也邀請民眾今晚一起到凱道參加「迎向成功 凱道晚會」，用行動讓更多人看見守護台灣的力量。

莫莉補充，許多民眾反應尚未收到投票通知單，她也把握機會向民眾宣傳，只要到「板橋大刪元」官方社群帳號即可查詢投開票所資訊，而投票當天只要記得攜帶身分證與印章，即可完成投票。

曾遭葉元之錄製影片宣傳罷免的陳柏惟，今日也現身回敬罷免舞蹈，陳柏惟指出，葉元之最大的問題就是在立法院沒有獨立思考的能力，當國民黨立委將內政委員會大門封鎖，不讓其他黨派立委進入，逕自將惡修選罷法的版本送出委員會時，葉元之竟稱這是「民主的展現」。他也特別感謝板橋東區的公民團體，站出來罷免不適任的立委，陳柏惟更對葉元之喊話，「這次來不及當個好立委，下次可以再來」，自嘲希望葉元之跟上自己的腳步，被罷免後，成為更好的人。

林俊憲表示，葉元之該被罷免的理由罄竹難書，從不認真開會，愛跑通告，到虧待員工，是名十足的「惡老闆」，板橋東區是全國最關鍵的戰區，板橋人務必拿出骨氣，罷免不認真開會、不認真上班的葉元之。

許智傑提到，這次的大罷免行動是要對親中、失序的國會亂象按下停止鍵，而葉元之就是亂台立委中最為惡劣的一位，呼籲所有市民朋友一起站出來，下架親中立委，守護台灣的民主，恢復台灣國會秩序。