　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟跳「葉力迴向」　熱舞喊話葉元之：被罷免後成為更好的人

▲▼民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲民進黨新北市黨部今與「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

726罷免投票倒數不到48小時，前立委陳柏惟今（24日）出席「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會，更喊話國民黨立委葉元之，「這次來不及當個好立委，下次可以再來」，自嘲希望葉元之跟上自己的腳步，被罷免後，成為更好的人。

民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會，由「板橋大刪元」發言人莫莉，與立委林俊憲、許智傑，「3Q哥」陳柏惟，和新北市議員黃淑君、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、翁震州，一起在板橋紙廠公園大跳「葉力迴向」罷免舞，改編自葉元之2021年為宣傳罷免陳柏惟的宣傳片，呼籲板橋東區民眾7月26 日出門投票，下架不適任立委。

莫莉說，葉元之一向對板橋東區相當陌生，只有在罷免案正式成立，進入投票階段後，才看到他開始在板橋走動，「但為時已晚」。罷團會持續用地毯式掃街，走進板東61里，明天更會舉辦「板橋大車掃」，透過整天的車隊掃街，要在最後階段催出罷免同意票，也邀請民眾今晚一起到凱道參加「迎向成功 凱道晚會」，用行動讓更多人看見守護台灣的力量。

莫莉補充，許多民眾反應尚未收到投票通知單，她也把握機會向民眾宣傳，只要到「板橋大刪元」官方社群帳號即可查詢投開票所資訊，而投票當天只要記得攜帶身分證與印章，即可完成投票。

曾遭葉元之錄製影片宣傳罷免的陳柏惟，今日也現身回敬罷免舞蹈，陳柏惟指出，葉元之最大的問題就是在立法院沒有獨立思考的能力，當國民黨立委將內政委員會大門封鎖，不讓其他黨派立委進入，逕自將惡修選罷法的版本送出委員會時，葉元之竟稱這是「民主的展現」。他也特別感謝板橋東區的公民團體，站出來罷免不適任的立委，陳柏惟更對葉元之喊話，「這次來不及當個好立委，下次可以再來」，自嘲希望葉元之跟上自己的腳步，被罷免後，成為更好的人。

林俊憲表示，葉元之該被罷免的理由罄竹難書，從不認真開會，愛跑通告，到虧待員工，是名十足的「惡老闆」，板橋東區是全國最關鍵的戰區，板橋人務必拿出骨氣，罷免不認真開會、不認真上班的葉元之。

許智傑提到，這次的大罷免行動是要對親中、失序的國會亂象按下停止鍵，而葉元之就是亂台立委中最為惡劣的一位，呼籲所有市民朋友一起站出來，下架親中立委，守護台灣的民主，恢復台灣國會秩序。

▲▼民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼民進黨新北市黨部今（24日）與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」共同舉辦「葉力迴向 新北來罷！」車掃前記者會。（圖／民進黨新北市黨部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄羅斯「46人客機」驚傳失聯！
快訊／泰國宣布：關閉「與柬埔寨」所有檢查哨站
激烈交火中！　柬媒：泰軍主動請求談判
快訊／4張千萬發票無人領！　財政部急尋
約砲小A辣！大咖球星來台前就在IG搭訕　網揪3線索肉搜
快訊／柬「BM-21火箭砲」轟泰國加油站！炸死2人　大量學生
翹班游泳還猥褻2童！台南淫官遭羈押　優渥家世曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

攜手歐洲培育人才！　林佳龍：台灣為全球晶片製造領導者

黃揚明揭大罷免大成功要罷「這數字」　將衝擊藍營4都首長政治前途

陳柏惟跳「葉力迴向」　熱舞喊話葉元之：被罷免後成為更好的人

硬起來！中華隊世大運奪銀中國官員竟鬧場　蔣萬安：嚴正譴責中共

出奧步？台中罷免投票所被改到空地、洗車場　卓榮泰要求中選會宣導

中華隊世大運領獎遭中國挑釁　朱立倫嚴厲譴責：紅共騷擾我們不同意

蔡英文726會去投票　吳思瑤：誰這麼lucky可以獲得這一票

中華隊世大運奪銀中國官員搶賀電　卓榮泰斥：戳破虛情假意謊言

賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電　違背運動家精神令人遺憾

立法院明表決大法官人事同意權案　王鴻薇、黃國昌曝藍白投票意向

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

攜手歐洲培育人才！　林佳龍：台灣為全球晶片製造領導者

黃揚明揭大罷免大成功要罷「這數字」　將衝擊藍營4都首長政治前途

陳柏惟跳「葉力迴向」　熱舞喊話葉元之：被罷免後成為更好的人

硬起來！中華隊世大運奪銀中國官員竟鬧場　蔣萬安：嚴正譴責中共

出奧步？台中罷免投票所被改到空地、洗車場　卓榮泰要求中選會宣導

中華隊世大運領獎遭中國挑釁　朱立倫嚴厲譴責：紅共騷擾我們不同意

蔡英文726會去投票　吳思瑤：誰這麼lucky可以獲得這一票

中華隊世大運奪銀中國官員搶賀電　卓榮泰斥：戳破虛情假意謊言

賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電　違背運動家精神令人遺憾

立法院明表決大法官人事同意權案　王鴻薇、黃國昌曝藍白投票意向

「限2人用餐」她吃飯遭罵哭　「收餐廳長文道歉」原諒了：就此結束

公視爆「嫌主持人low」！只錄6集慘喊卡 夏語心苦笑：過這麼久才知道

樂天女孩出發衝「美國限定」　筠熹若潼推廣台式應援

健保要設「假日急症中心」專看輕症　醫界：收費要是急診一半

日版《請和我的老公結婚》完結倒數！4關鍵翻拍贏好評…佐藤健魅力橫掃

吳姍儒踩劉宇寧頭像遭炎上！　電視台滅爭議畫面「證實整集不會露出」

快訊／俄羅斯「46人客機」驚傳失聯！

假車牌「一條龍生產線」曝光！高仿真雷射雕刻　鐵工和闆娘落網

女投資泰達幣慘遭剝皮3次！房產抵押借貸　詐團勾結竹東三環幫

「馥華之道–鳳庭」捷運丹鳳站200米、全街廓開發！超過30項公設打造度假綠洲　重塑南新莊住宅美學

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

政治熱門新聞

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

蔡英文大罷免表態「我會去投票」　PO文1hr衝破8.5萬讚、4千留言

徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

賴曾喊終結惡質罷免　粉專嘆自打臉

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

更多熱門

相關新聞

蔡英文726會去投票　吳思瑤：誰這麼幸運

蔡英文726會去投票　吳思瑤：誰這麼幸運

726罷免投票倒數，前總統蔡英文跟上「百工百業挺罷免串聯」，昨晚對大罷免正式表態，「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）也笑說，「我也非常好奇，誰這麼lucky可以獲得小英總統這一票？」

蔡英文大罷免表態！羅旺哲：真的賺爛

蔡英文大罷免表態！羅旺哲：真的賺爛

柯文哲聲請726投票　3種方式曝光

柯文哲聲請726投票　3種方式曝光

大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫　

大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫　

口誤？民進黨喊大罷免大成功　韓國瑜神回1成語：國民黨大失敗

口誤？民進黨喊大罷免大成功　韓國瑜神回1成語：國民黨大失敗

關鍵字：

大罷免大罷免葉元之陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面