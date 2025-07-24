屏東男欠債還找妻當人頭　害她欠稅668萬...名下魚塭被拍賣

▲漁塭拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名陳姓女子與丈夫合併申報105年度綜合所得稅，雖大部分收入來自夫投資股利，但陳女為納稅義務人，未繳納668萬元稅款，遭移送強制執行。歷經多年查封、拍賣，其名下枋山魚塭終於成功拍定，全數清償欠稅。



陳姓女子於105年度申報綜合所得稅時，合併申報其夫投資所得之公司股利，並擔任納稅義務人，但陳女並未繳納綜合所得稅668萬6293元，經財政部南區國稅局恆春稽徵所於107年11月間移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。

屏東執行分署表示，依據所得稅法第15條規定，納稅義務人與配偶的年度綜合所得，應由納稅義務人合併申報，也就是說，不論何種計稅方式，除了報稅年度中有離婚、結婚或分居之情形外，夫妻報稅最終都要「合併申報」。雖然本案陳女與其夫合併申報105年度綜合所得稅時，其所得主要來源係其夫所投資之公司股利約3562萬餘元，而陳女本人該年度所得僅3萬餘元，惟陳女於105年度申報綜合所得稅時，申報其本人為納稅義務人，且陳女之後並未繳納已申報核定之綜合所得稅668萬6293元，最終移送機關以陳女為本案欠稅之義務人，移送屏東分署強制執行。

屏東分署收案後立即核發扣押存款及查封不動產之命令，惟陳女名下多為其夫借名登記之不動產及相關投資，只有零星存款，陳女至屏東分署報告其財產狀況時，亦表示很多細節要問其夫才知道，她本人並不清楚，惟其夫在銀行及其他私人間亦有大筆欠債，無法負擔本應其繳納之所得稅，最終經屏東分署數年持續執行，於近期拍定義務人陳女名下位於枋山鄉莿桐段之魚塭，全數繳清欠繳之所得稅。