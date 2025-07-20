李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

▲台灣男歌手「蚱蜢王子」李恕權。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

距離7月26日大罷免投票不到一周，台灣男歌手「蚱蜢王子」李恕權20日表示，他726會返台投票，「這是一個美好溫馨的社會，縱然選前激烈，選後我們永遠是一家人」；而台灣漫畫家高妍也表示，我們活在一個「可以做很多事」的年代，哪怕只是投票，只是走上街頭，只是繼續相信民主、相信台灣，用自己力量去改變很多事情。

1980年代知名台灣男歌手李恕權20日表示，台灣是這塊土地上每個人無數年來努力的結晶，值得珍惜。他說，今年7月26日會返台投票，因為這裡，有權力選擇自己的未來，表達自己的意見並受到保護。

李恕權表示，這是一個美好溫馨的社會，縱然選前激烈，選後我們永遠是一家人。這值得我們每一個人來悍衛她。

過去，李恕權在1983年以〈迴〉在台灣一舉成名，加上他獨特的唱跳風格，而有「蚱蜢王子」的稱號，代表作品包括：〈迴〉、〈喜歡你〉與〈每次都想呼喊你的名字〉等。

此外，台灣知名女性漫畫家高妍也以題為：「你還記得，第一次投票時的心情嗎？」在社群媒體上表示，我們活在一個「可以做很多事」的年代。哪怕只是投票、只是走上街頭；只是繼續相信民主、相信台灣，我們都可以用自己的力量，去改變很多事情，「7月26日，去投票吧」。

▼台灣漫畫家高妍首部長篇創作《綠之歌》發行。（資料照／臉譜出版）

