金管會前副主委偷吃人妻！喊：搖弟弟給妳看　反控栽贓挨告結局曝

▲金管會前主委鄭貞茂為回應不倫戀的聲明稿，被控涉嫌誹謗，結果不起訴。（資料照／記者張佩芬攝）

記者劉昌松／台北報導

金管會前副主委鄭貞茂因為在癌妻病逝前，與人妻下屬發生不倫戀，法院判決鄭貞茂要賠償人妻的陳姓丈夫25萬元，事件曝光後，鄭貞茂委託律師代為向媒體回應，稱爆料人「刻意栽贓」、「勒索鉅額金錢」，陳男因此怒控鄭貞茂涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為，鄭貞茂要求媒體平衡報導，目的並非毀損陳男名譽，24日以罪嫌不足處分不起訴。

鄭貞茂曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、金管會副主委、國發會副主委等職，2024年9月出任台新投信總經理，但在2025年3月爆出不倫後請辭。

根據法院判決，陳男的妻子是鄭貞茂在農業金庫的下屬，鄭男和陳妻在2024年間開始有露骨鹹濕對話，陳妻告訴鄭男「今天也是很愛你」、「頂住我麻（勾住脖子）」，鄭男則回應「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」、「下回再搖弟弟給你看」、「小雞很快長大」並傳送下體照。

法官認為無證據顯示鄭貞茂與人妻實際上有性行為，但互動曖昧，還拍攝親吻臉頰照片，逾一般男女正常社交往來範疇，侵害陳男配偶權情節重大，判鄭貞茂要賠償陳男25萬元，案件未上訴確定後，經媒體報導而爆發。

陳男不滿，鄭貞茂在媒體報導時提供「A夫因與A女感情失和，才栽贓他與A女外遇，並到公司吵鬧、勒索鉅額金錢」，「還在妻子生前到公司吵鬧並勒索鉅額今錢」等不實訊息，損害到陳男的名譽。

檢察官調查，鄭貞茂是在得知媒體接到投訴要報導後，請律師幫忙擬回應稿，捍衛自己權益，且陳男也承認曾到過鄭貞茂妻子公司留下紙條，鄭貞茂的內容並非完全子虛，鄭貞茂的回應內容是在敘述個人主觀感受及主張自己權益，並非要毀損陳男名譽，因此處分不起訴。