小三懷孕堅稱沒惡意破壞夫妻婚姻　正宮怒告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）在2023年3月間坦承外遇，她透過臉書找到外遇對象就是小美（化名），憤而決定提告求償100萬元；小美雖然承認與阿強交往，而且已經懷孕，卻辯稱自己的行為非惡意破壞婚姻。法官日前審理之後，沒有採信小美的說詞，並判她應賠償正宮30萬元較為適當。

▲小美坦承與阿強交往，還因此懷孕，但她不認自己的行為涉及惡意破壞他人婚姻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中控訴，丈夫阿強2023年3月間坦承外遇，她在同年9月透過臉書查詢找到小美，當時小美不否認與阿強有不正當男女關係，而且阿強仍執意與小美保持聯繫，兩人每周末都會同住，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美雖然坦承與阿強交往，但強調她主觀上認為阿強會離婚，之後兩人就可以展開新的生活，自己並非惡意破壞人妻的婚姻，而且她現在「因為阿強的期望」已經懷孕，考量到未來沉重的經濟負擔，希望法官能酌減賠償金額。

法官認為，小美明知阿強尚未離婚，是有配偶之人，仍執意交往，甚至已經懷有身孕，可見雙方曾發生性交行為，確實已經嚴重侵害人妻的權益，考量到小美與人妻的收入、財產狀況等因素，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。