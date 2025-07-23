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社會 社會焦點 保障人權

夫控妻至少情纏4男　她認聊色「為了報復」！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）控訴妻子小美（化名）與其他男性糾纏不清，不僅多次與A男約會上旅館，還和網友B、C大聊情色話題，他甚至撞見小美與D男接吻，憤而決定對小美、Ｄ男分別提告求償30萬元、15萬元。花蓮地院法官日前審理之後，僅判小美應賠償阿強5萬元。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲阿強控訴妻子小美外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，小美在2019年間與A男多次約會上旅館，2021年間在KTV包廂與其他男性接吻擁抱，2024年4月又和在交友軟體認識的D男約會，甚至被他撞見兩人親吻的畫面，除此之外，小美還在同年同月間和網友B、C大聊情色話題、拍攝不雅照片，讓他無法接受，後來選擇離婚，並決定對小美、D男提告求償30萬元、15萬元。

對於上述指控，小美先是反控阿強家暴，接著表明關於2019年、2021年間她與其他男性約會、擁抱等事情，阿強都沒有提出相關證據，也早已超過求償時效；和D男的部分，當時聚會有其他友人在場，兩人並未做出接吻等親密行為；至於和網友B、C的部分，她坦承雙方聊天的內容比較露骨，但僅止於網路聊天而已，他們沒有實際碰面，「我認識這2名網友，是出於對阿強先前婚外情的不滿。」

而D男經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

花蓮地院法官表示，阿強主張小美在2019年與A男多次約會上旅館、2021年間在包廂和其他男性接吻、2024年間與D男在酒吧內接吻，都沒有提出任何證據可以佐證，因此沒有採信他這部分的主張。

而小美與網友B、C的部分，法官檢視雙方對話紀錄，發現他們確實曾互傳「你不是愛看奶」、「好啦，我找照片」、「想和你一起洗」、「喜歡被你抓來親」、「幫我扣內衣就好」、「衣服都不用穿了，先開戰是嗎」等露骨訊息。

法官認為，小美與網友B、C的對話內容及傳送的照片，均涉及兩性間關於性的內容，照片也是個人極為隱私的部位，這顯然不是一般朋友之間的正常互動，確實已經踰矩，最終僅判小美應賠償阿強5萬元較為適當，全案仍可上訴。

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