Coldplay演唱會偷情「新角度曝」！CEO緊貼熱吻女HR　全場看光

▲ 兩人被Kiss Cam拍到後神情驚恐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國AI新創公司Astronomer前CEO拜倫（Andy Byron）日前在酷玩樂團（Coldplay）波士頓演唱會上，被Kiss Cam捕捉到與人資主管卡博特（Kristin Cabot）的親密互動，婚外情意外被抓包。從兩人座位後方拍攝的影片更顯示，他們早在登上大螢幕前就纏綿得密不可分。

TMZ just released a video of Astronomer CEO Andy Byron kissing his HR chief at the Coldplay concert



RIP. pic.twitter.com/5DajjSm9ES — American AF ???????? (@iAnonPatriot) July 18, 2025

美媒TMZ曝光的影片中，50歲的拜倫與52歲的卡博特15日在Coldplay演唱經典歌曲《Yellow》時，兩人便在數千名觀眾面前大秀恩愛。報導指出，兩人早在被Kiss Cam拍到以前就緊貼彼此，後方觀眾拍攝的畫面可見拜倫低頭親吻卡博特，兩人緊緊相擁的姿勢看起來十分自然，且不時交頭接耳聊天。

未料兩人出現在大螢幕上時嚇得一人急忙蹲下一人遮臉轉身，Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）見狀調侃道，「他們要不是在偷情，要不就是太害羞了」，觀眾席瞬間爆出笑聲，這段影片也在全球瘋傳。

事發後拜倫立即被停職，Astronomer於18日聲明宣布董事會已啟動調查，不過隔天便證實拜倫已經請辭，「Astronomer堅守創立以來秉持的價值與文化，並要求領導階層在行為與責任上樹立標竿，而這方面近期未能達標。拜倫已經遞交辭呈，董事會也已接受」，由共同創辦人暨首席產品長德喬伊（Pete DeJoy）擔任臨時執行長。

這樁醜聞重創拜倫與卡博特的生活，兩人的正牌伴侶顯然是最大受害者。拜倫妻子梅根．凱里根（Megan Kerrigan）在丈夫外遇消息曝光後，已將臉書上與拜倫和兒子們的溫馨合照刪除，包括一家人登山健行和兒子畢業典禮的照片。

至於卡博特，她與蘭姆酒公司Privateer Rum執行長丈夫安德魯．卡博特（Andrew Cabot）不到5個月前才在新罕布夏州海濱小鎮拉伊購入一棟價值220萬美元豪宅。房產記錄顯示，卡博特婚前姓氏為斯塔內克（Stanek），今年稍早在麻薩諸塞州沃特敦出售一處價值180萬美元房產時仍為已婚狀態。