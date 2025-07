Coldplay演唱會偷情「新角度曝」！CEO緊貼熱吻女HR　全場看光

▲ 兩人被Kiss Cam拍到後神情驚恐。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國AI新創公司Astronomer前CEO拜倫(Andy Byron)日前在酷玩樂團(Coldplay)波士頓演唱會上,被Kiss Cam捕捉到與人資主管卡博特(Kristin Cabot)的親密互動,婚外情意外被抓包。從兩人座位後方拍攝的影片更顯示,他們早在登上大螢幕前就纏綿得密不可分。

TMZ just released a video of Astronomer CEO Andy Byron kissing his HR chief at the Coldplay concert



RIP. pic.twitter.com/5DajjSm9ES