18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

▲ 18歲的艾比全身被繃帶包裹送醫急救。（圖／翻攝Reddit）

圖文／CTWANT

來自美國俄亥俄州的Abigail Alexander（艾比），6年前在柬埔寨遭遇一場毀滅性氣爆，導致全身40％皮膚嚴重燒傷，如今她勇敢地在社群媒體分享自己歷經多次手術與復健後的蛻變模樣，感動無數網友。

根據外媒報導，2019年時，年僅18歲的艾比在柬埔寨暹粒擔任英語教師，與英籍同事一同騎乘機車外出時，不幸遇上加油站油罐車爆炸意外。該車運送440加侖燃料，在加油站引發火球瞬間吞噬周遭，造成十多名傷者。艾比與來自英國的Zoe Eleftheriou同為重傷者，艾比全身多處二到三度灼傷，情況一度危急。

當時的她不僅頭髮被剃短，臉部明顯燒傷，全身被繃帶包裹送醫急救，還一度陷入昏迷，後來返回美國接受皮膚移植與復健治療，甚至需重新學會走路。她坦言：「重學走路超痛苦，但我恢復得比想像中快！」

▲成功進行再生手術後，現年23歲的艾比臉上的燒傷幾乎看不出來（左圖）。（圖／翻攝Reddit）

如今23歲的艾比已為人母，她在社群媒體Reddit上以「crispy mom」（脆皮媽媽）自稱，貼出從病床到現今陽光生活的6張對比照，展示堅韌重生的軌跡。雖然雙腿與手臂仍留有疤痕，但她的臉部幾乎已無明顯燒傷痕跡，外表恢復良好，讓人難以將她與當年重傷形象聯想在一起。

她表示，復健初期讓她感到彷彿被人生拋下：「我從一個自信漂亮的女孩，變成剃頭、燒傷、身處不幸福婚姻的人。」但她也強調，這段經歷帶她走向新的幸福人生，「我現在有個未婚夫和一位可愛女兒，生活比以前任何時候都更美好。如果要再經歷一次，我也願意，因為值得。」

艾比透露，目前她的左腿幾乎全是皮膚移植，右腿仍有明顯傷痕，雙腳也曾燒傷。她以輕鬆語調形容：「右腿上有個洞，我還會在酒吧叫陌生人從裡面喝shot！」她也幽默表示，「看到我女兒的小手碰著我的移植皮膚，真的很感動，從沒想過我能再次感受這種幸福。」

這段從火海重生的故事，讓艾比成為勵志代表。她的貼文底下湧入網友鼓勵留言，稱讚她的堅韌與樂觀是「真正的重生之美」。

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