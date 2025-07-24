AMG賓士、挖土機、聯結車全開標！　8/5台南地檢拍賣開搶

▲台南分署受檢方囑託將拍賣多輛扣押車輛與機具，2018年AMG GLE43賓士車、KOMATSU、KOBELCO等挖土機及多輛聯結車將公開拍賣，民眾可於拍賣日前先行觀覽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

你沒看錯，連賓士AMG、挖土機、聯結車都能在法院底下拍賣場開標！為貫徹行政院「五打七安」政策，行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，將於8月5日上午10時30分開拍刑事偵查中扣押的車輛與機具，現場民眾只要帶證件，就能登記搶標。

這次變價拍賣地點在台南分署（中西區忠義路一段185巷12號），將拍賣包括：一輛2018年AMG GLE43賓士車（2996CC、有抵押未塗銷）、一輛自用曳引車、五輛營業曳引車、五輛半拖車（含自用）、兩輛KOMATSU挖土機，以及一輛KOBELCO SK200挖土機與一輛摩特動力機車。

台南分署指出，這些拍賣物來自偵查中扣押案件，因保管費高、難保存，經被告同意依法拍賣處理。像最新的曳引車是2022年出廠、12,902CC的達富車款，但有欠燃料費1萬8千元，提醒應買人注意後續衍生費用。

其中2018年的AMG GLE43賓士車雖炫，但有動產抵押登記，拍定後不塗銷，意思就是你標到了還得自己處理抵押問題；此外挖土機與賓士等拍定後需另付2400元鑑定費，機車則是1000元。

為了方便民眾先睹為快，台南分署也將於7月30日上午9時半至10時半，在安南區本田路三段71號（北區清潔隊後方保管場）開放曳引車及挖土機觀覽，賓士車與機車則可於8月4日上午10時至10時半，在台南市警五分局觀看。

台南分署提醒，現場競標要記得攜帶身分證或其他合法身分證明，現場登記並領取號碼牌，否則無法參與競標。拍賣資訊與拍品照片皆公告在台南分署網站，建議有興趣的民眾提前查詢了解。