馬斯克示警「未來幾季表現恐不佳」　特斯拉盤後大跌5％

▲特斯拉銷售持續放緩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

特斯拉公布2025年第2季財報，營收與獲利雙雙下滑，創下近年最大跌幅；創辦人馬斯克示警，特斯拉未來幾個季度可能表現不佳。特斯拉股價盤後跳水，跌幅擴大至近5％。

財報顯示，特斯拉第2季營收為225億美元，較去年同期下滑12%；GAAP淨利為12億美元，年減16%；營業利益下降至約9.23億美元，營業利益率僅4.1％，比去年同期縮水約219個基點。調整後每股盈餘為0.40美元，略低於市場預期的0.42美元。

在交車方面，特斯拉共交付38萬4122輛車，年減約13％，其中Model 3與Model Y占主力。生產量維持41萬244輛水準，顯示產消差距擴大，造成庫存水位上升至24天，較去年同期增加33％。

自由現金流僅1.46億美元，顯示現金產生能力明顯下降，但特斯拉仍手握368億美元現金與等同現金資產作為後盾。

儘管汽車部門面臨壓力，特斯拉在「服務及其他」事業部營收成長17％，達30億美元，同時能源儲存出貨增加2％至9.6GWh。在AI與自動駕駛領域，特斯拉在6月於德州奧斯汀啟動Robotaxi試營運，並完成首例自動交車任務；公司並規劃於2025下半年投產更親民車型、2026年推出Cybercab Robotaxi。此外，AI運算能量已增至相當於6萬7000個NVIDIA H100 GPU。

分析師指出，儘管營運與財務表現不如預期，特斯拉仍力推AI、自動駕駛與Energy布局。然而，市場競爭激烈、補貼結構變動、馬斯克政治身分引發爭議，都可能影響品牌形象與需求。此外，美國補貼利多減少，加上關稅波動，都是未來營運不確定因素，馬斯克預警未來幾個季度可能表現不佳，呼籲投資人耐心等待。他仍對2026年達成全線普及自主車與機器人的營運目標持樂觀態度。

特斯拉23日收盤價332.56美元，盤後跳水近5％，來到317.20美元。