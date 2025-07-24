加州野火爆發迅速擴大30倍！當局急封2公路　規模估將擴大100倍

記者張靖榕／綜合報導

美國加州奇諾山丘（Chino Hills）23日爆發野火，火勢迅速沿71號高速公路蔓延，迫使當局緊急關閉道路並動員大批人力空勤滅火。目前火勢已快速延燒至少150英畝，官方估計最終可能擴大至500英畝。

▲加州奇諾發生野火。（圖／翻攝X）



火勢最初在71號公路靠近歐克里德大道與巴特菲爾德牧場路交界西側出現，起初僅約5英畝，但受東向風勢影響快速擴張。奇諾谷消防局（Chino Valley Fire）表示，截至當地下午3時（約台灣時間24日清晨6時），火場已成長至150英畝，前線仍有多處零星火點，尚未完全控制。

空中偵查單位指出，火勢正往71號公路東側的普拉多水壩（Prado Dam）推進。消防直升機與空投單位正密集灑水壓制火線，並等待偵察機提供火場熱點分布圖，以調整滅火部署。

當局目前已全面封閉71號公路雙向路段，91號公路東行線部分區段也暫時關閉，並呼籲駕駛人避開該區域。儘管尚未發布強制撤離命令，地方政府仍密切觀察火勢發展，不排除後續進行撤離行動。

目前主火場情況略有改善，但氣溫高、濕度低，加上不穩定風勢，恐使後續滅火工作更加困難。消防單位正持續調度更多人力與設備支援現場行動。