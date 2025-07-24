日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵　不只加買100架波音

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本透過談判爭取到關稅15％，美國財長貝森特透露，關鍵在於日本提出了一套創新融資方案，成功打動川普。事實上，日本不僅將向美國投資5500億美元，開放汽車、稻米和其他農產品市場，還將購買100架波音飛機，並向美國購買更多軍備。

川普22日晚間在「真實社群」發文表示，他與日本簽署了史上最大貿易協議，日本將對美國投資5500億美元，美國將獲得其中9成的利潤，此外，日本還將開放汽車、稻米及其他農產品貿易，並向美國支付15％對等關稅。

根據《彭博》報導，美國財長貝森特指出，日本之所以能取得15％關稅，是因為主動提出構想，承諾設立5500億美元的基金，用於對美投資，為美國重大項目提供股權、信貸擔保和資金。

除此之外，根據《路透社》報導，白宮官員表示，根據雙方達成的協議，日本還將採購100架波音飛機，並向美國企業採購國防軍備，將開支從140億美元增至170億美元。

日本汽車業對美出口佔到四分之一以上，原先被威脅課徵25％關稅，如今透過談判成功爭取將關稅降至15％，且輸美汽車也適用相同稅率，激勵日股大漲，創下年內新高。