全國國道第三例！國3南投服務區畫紅線設吸菸區　違者最高罰1萬

▲國道3號南投服務區周邊環境紅線內7月1日起，除吸菸區外全面禁止吸菸。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道3號南投服務區已自7月1日起於周邊劃設紅線範圍，其內除吸菸區外皆為全面禁止吸菸的場所；南投縣衛生局提醒民眾，在禁菸區違規吸菸者，將依《菸害防制法》處2000元至1萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，交通部高速公路局中區養護工程分局為提供旅客更健康、安心的休憩環境，繼推動國道1號西螺服務區與國道3號西湖服務區為無菸場域後，再與縣府協力營造南投服務區為無菸公共場域，也期待國人配合，共同打造乾淨清新、安全的無菸空間。

衛生局說明，根據《菸害防制法》第21條規定，於禁止吸菸場所吸菸，或讓未滿20歲者進入吸菸區，皆屬違規行為；場所負責人或從業人員應予以勸阻，現場其他人亦得善盡公民責任共同勸導，確保場域安全與無菸環境維護得以落實。

衛生局表示，禁菸品項除傳統紙菸，包含電子煙、其他加熱菸產品及各類新型菸品都在禁止範圍；菸品與電子煙皆含有多種有害物質，近年來電子煙又以「水果口味」、「無害」等吸睛造型包裝誘惑青少年，造成下一代菸品使用年齡層下降，除易造成尼古丁成癮，還可能導致心血管疾病、呼吸系統損害與癌症的發生，呼籲民眾切勿輕信行銷包裝，珍惜自己與家人的健康。