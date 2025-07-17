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國道狂飆151公里！屏東婦辯「兒子車禍」抗罰　慘被法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

劉姓女子駕車於國道1號南下路段以時速151公里狂飆，遭警方依規舉發並處以新臺幣1萬2千元罰鍰、吊扣車牌6個月，並要求參與交通講習。劉女辯稱因途中接獲孩子發生車禍才急著返家，應屬「緊急避難」，向法院提起行政訴訟要求撤罰。法院審酌其子已獲救治、能通話對談，並不符合「緊急避難」情節，判他敗訴仍要繳交罰款。

劉姓女子於去年10月25日下午，駕駛自用小客車行經國道1號南向236公里處時，因車速超出規定最高時速逾40至60公里，被警方於11月11日逕行舉發。依《道路交通管理處罰條例》第43條相關規定，裁罰劉女罰鍰新臺幣1萬2千元，並處以吊扣車牌6個月、須參與交通安全講習。劉女不服原處分，提起行政訴訟，請求撤罰。

劉女辯稱，當時在車行途中接獲孩子電話，得知其於騎乘腳踏車時與機車發生交通事故，對方已將孩子送往醫院救治，因擔心孩子骨折或受其他傷害，情急下才超速行駛。她表示，家中有三名子女與年邁母親需照顧，若遭吊扣車牌，將嚴重影響生活，且此為出於緊急避難下的非故意行為，請求撤銷處罰。

法院審理指出，行政罰法第13條所稱「緊急避難」，需具備有立即危難發生，且非採取該避難行為即無法阻止危難發生或擴大的情況。然而，劉女接獲電話時，其子已被送醫治療，通話內容也顯示對談正常、可行動，並無生命危急或無人協助情況，故不符合「不得已」之避難條件。

另法院認為，劉女行駛時速達151公里，若途中遇突發狀況將難以即時煞車，極易導致交通事故，對自身與其他用路人皆構成高度風險。即使非出於故意，仍具過失，具有可歸責性。加上警方設置測速器之位置、取締程序與設備均合法有效，原處分並無違誤。判決駁回其撤銷請求，維持原裁罰處分。

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