館長與元老級員工大胖撕破臉　大嘆：恩將仇報

▲館長聲稱遭到元老級員工背叛。（圖／翻攝自YT／館長惡名昭彰）



記者楊庭蒝／綜合報導

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身房，近日因元老級高階主管「大胖」離職後的爭議引發熱議。大胖離職後申請健身房會員資格，卻被館方指控從事「黑私教」營利行為，導致會員資格被取消，雙方衝突公開化。館長於7月22日透過YouTube直播，長達一小時痛斥大胖，指其過去種種不當行為。大胖則在Instagram限時動態發出六點聲明逐一反駁，事件掀起網路熱烈討論。

據悉，大胖在成吉思汗健身房服務多年，位居要職，曾於2016年捲入性騷擾爭議，當時獲館長力挺。此次離職風波起因於大胖在IG公布離職單照片，離職後，他申請成吉思汗健身房會員資格，並與其他會員共同訓練，卻被館方質疑未經許可進行收費教學，進而取消其會員資格。

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館長在直播中表示，自己對大胖情同家人，即便公司不賺錢，仍給予高達20多萬的月薪，並提供百萬名車代步，卻未見其相應表現。他指出，大胖不會製作簡單報表，需他人代勞，且因其管理不當導致多名員工離職，甚至曾因不滿而要求櫃台人員「明天不要來」，引發爭議。

館長透露，大胖兩年前因眾人投訴而被降職，後因無人報讀其課程，館長要求其每月完成100堂課，大胖遂提出離職。館長強調，離職時他仍表達善意，允諾未來有困難可尋求協助，沒想到大胖卻以會員身份回館開課，質疑其「恩將仇報」。

對此，大胖在IG限時動態回應，否認指控並澄清多項爭議。他表示自己無政治立場，未參與館長提及的罷免活動，也未煽動會員鬧事。他坦言不擅長電腦操作，但強調自己負責場館規劃、器材維修等實質工作，並非「領高薪不做事」。

▲館長員工IG回應。（圖／翻攝自Instagram／jiang_weizhi）



對於館長提及的「送車」，大胖澄清那是公司配車，三年後即收回，並非贈予。他也否認「黑私教」指控，強調與其訓練的會員多為既有會員或外部學生，且未收取費用。大胖最後表示，若公開直播反擊才是不忠誠的行為，自己無意引戰，並感謝11年來支持他的會員與同事。