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用蝦幣折抵200元　賣家拒出貨「折抵金額太多」！他翻白眼

▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲訂單被賣家取消，理由超荒唐。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

現在網路購物非常方便，只要在家動動手指就好，就可以買到各種商品，一名網友表示，在蝦皮購物購買汽油精，並使用折抵金，原價990元折價後只要790元，沒想到被店家取消訂單，理由竟是「折抵金額太多了」，讓他超傻眼。對此，蝦皮客服解釋，蝦幣不會影響賣家收入。

有網友在臉書「匿名公社」發文，購買原價990的汽油精，付款時使用折抵金，折了200元，只需要再付790元即可，沒想到訂單卻被店家取消。店家表示，「蝦幣折抵金額太多，無法出貨給您」。

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原PO感到荒謬，「現在是在哈囉？用200蝦皮幣你們又沒損失，就不出貨。」原PO無奈表示，「奇葩，賣家又沒損失，我只是覺得回覆太哭了，讓我很想給大家欣賞一下。」

貼文曝光，掀起網友討論，「跟蝦皮檢舉就行」、「這種我遇過，直接截圖向蝦皮客服檢舉，還有一種就是根本沒現貨，掛在上面又不出貨，最後才要你取消訂單」、「傻眼，這又不會影響到進帳，傻了嗎？」

《ETtoday新聞雲》記者詢問蝦皮客服。客服表示「作為買家，當您使用蝦幣折抵訂單金額時，賣家的收入不會受到影響。蝦皮平台會吸收蝦幣或優惠券的折抵成本，賣家的實際收款金額不會因此改變」，蝦幣主要用於折抵訂單金額、兌換遊戲獎勵或優惠券，無法提領現金或儲值。

此外，客服指出，蝦皮折抵有限制，每筆訂單最多可折抵25%（每月25日可達50%，但不適用特定商品），每24小時最多可折抵2000蝦幣。

▼蝦幣折抵不影響賣家收入。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

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