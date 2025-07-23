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全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名全職媽媽近日無奈吐露心聲，坦言一直有讓孩子去托嬰中心的打算，但丈夫卻不能諒解，除了怕小孩被別人虐待，也質疑她不愛孩子，讓她有苦說不出，委屈直呼「想送托真的錯了嗎？」

這名媽媽在Dcard表示，她是一位全職媽媽，平常在家顧孩，每個月會有1-2個假日，母親或婆婆前來支援；但其實，她從孩子會翻身開始，就有讓幼子去托嬰中心的打算，「想送托的原因是，覺得送托對小孩比較好，他每天看到的都只有我，覺得他的世界好無聊，送托後我也可以出去上班，老實說我也有點渴望外面的世界。」

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原PO無奈直言，「在家顧小孩我也心甘情願，這本來就是我生小孩的責任，但已經跟先生溝通了4、5個月了，每次講到這個，他就覺得我要把他小孩送出去給別人虐待，覺得我不想顧小孩，想想就很難過。」

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，她也強調，先生是神隊友，下班回家後也會幫忙，「但我是主要照顧者，小孩有點黏媽媽，很多事情還是只能我做，像每天晚上哄睡、副食品餵食，懷胎9個多月有多辛苦，相信當媽的都知道，出生後又要被質疑是不是不愛小孩，真的很難過。」

對此，網友們紛紛回應，「請妳老公全職帶娃，妳去上班」、「我們有男同事請育嬰假，現在男生也可以請，請妳老公不要出一張嘴，自己下來當全職爸爸」、「叫你老公辭職在家顧小孩，妳去上班」、「想送，原因跟妳一樣，覺得自己帶有些事很有限，光是去親子館互動就覺得有差，讓他跟其他小孩玩感覺會更好一些」、「我們是完全相反，先生很想送，覺得我輕鬆他輕鬆，但我捨不得、很擔心，也放不了手」、「送托是提早社會化，現在不送托嬰，以後上幼稚園會比較難適應」。

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