跟女兒玩水10秒就喊卡！　美網紅媽「鏡頭一關」秒變臉

▲艾希莉目睹網紅媽媽「假裝」帶女兒享受親子時光的荒謬畫面。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一名網紅媽媽帶女兒在海邊堆沙堡、戲水，還在旁邊架起腳架全程錄影。未料，她對於影片效果不滿意，竟直接摧毀沙堡、要求重拍，甚至只願與孩子開心玩樂10秒左右，就把鏡頭關掉收工。上述過程被一名網友目睹，震驚不已。

目擊者艾希莉（Ashley Cast）在TikTok分享這起荒謬事件。她回憶，網紅母女倆穿著親子泳裝，堆沙堡時互動相當溫馨，自己原本甚至有點羨慕，「我想說那滿可愛的，我希望我可以做得更好，我也應該多拍一些自己和孩子的影片。」

令人震驚的是，網紅媽媽稍後看了看影片，露出不滿意的神情，竟立刻搗壞沙堡，要求重拍一次，而女兒幾乎毫無反應，看起來早已習慣。

等到堆沙堡影片終於拍好，網紅媽媽又帶著女兒改拍戲水畫面，但整個過程都被加速了，女兒真正玩樂的時間「大概只有10秒鐘」，她就宣布「我們結束了」，然後又拿起手機，看起來似乎在編輯剛剛拍攝的影片。

艾希莉直批，「妳帶女兒到海邊只是為了流量嗎？裝模作樣地生活是一回事，但利用孩子來賺取點閱，就是另一回事了。」

影片曝光後引發網友熱議，有人留言，「想像一下，你的童年都是剪輯和重拍組成的」、「這是有史以來最悲哀的事情」。還有網友認為，真正的親子時光很難有餘力架設攝影設備，「當你專注在孩子身上時，根本不會有時間策畫拍攝。」