練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀

▲簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

揭露「師大女足抽血」事件的受害者簡奇陞近日成為焦點，有網友爆料簡奇陞不配合球隊練習，專訓課遲到、早退是常態，大專盃還要求學校幫她補報名，破例補進名單，比賽時簡奇陞幾乎都在國外，回來卻可以平分獎金、領獎金，沾3連霸的光。對此，簡奇陞直球對決「我的人生根本不需要那張獎狀。」

有網友在Threads爆料，簡奇陞未積極參與球隊訓練，常因研討會、海外實習及交換計畫請假，對球隊訓練配合度低，教練曾建議她轉系或轉學，但她仍持續使用師大資源，甚至將課程排到專訓時間，導致專訓課遲到早退成為常態，「練球不配合，配合不訓練，錢跟榮耀倒是搶第一，你是來踢球的，還是來領紅包的？」

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爆料者指出，大專盃比賽簡奇陞沒有在名單上，簡奇陞要求學校幫補報名，大專體總也破例讓她補進名單，但當時簡奇陞在立陶宛交換學生，只有第一輪象徵性踢一下，第二、三輪都沒參賽，返台後卻能平分獎金、領獎狀、沾3連霸的光，「現在畢業了，證書拿了，反而開始翻舊帳、鬧上檯面，好處撈夠了才來鬧事、吃乾抹淨再翻臉」。

對此，簡奇陞在底下留言，大五修完八次專長了，可以畢業了，本來就沒必要留在學校，「只是我沒有直接畢業，去交換而已。我對球隊的任務已經結束了，八學期四年都修完了」。她直言，自己根本不需要那張獎狀，「履歷已經太滿了根本放不下，很囂張是沒錯，但從教練跟我說我不要拿女足當跳板以後，我就不再說我任何大專盃成績了哈哈。」

簡奇陞也提到，知道拿錢一定會被說話，所以她沒有申請獎學金，「即便有我的份，報名的時候就跟大家！全隊！說好了，我不會拿錢，如果有也會捐！但後來連請款都沒有，所以沒有我的份，謝謝」。

至於訓練跟選課衝突，她解釋，教練有時下午六點練球，有時下午三點練球，「常常為了他改時間，把訓練時間安排到別的課的時間上，我還跟教程老師請假說我要去練球，教程老師還超爆氣的說，下次再這樣要去找教練對質，可以去問老師！」