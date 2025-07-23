　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀

▲▼師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

揭露「師大女足抽血」事件的受害者簡奇陞近日成為焦點，有網友爆料簡奇陞不配合球隊練習，專訓課遲到、早退是常態，大專盃還要求學校幫她補報名，破例補進名單，比賽時簡奇陞幾乎都在國外，回來卻可以平分獎金、領獎金，沾3連霸的光。對此，簡奇陞直球對決「我的人生根本不需要那張獎狀。」

有網友在Threads爆料，簡奇陞未積極參與球隊訓練，常因研討會、海外實習及交換計畫請假，對球隊訓練配合度低，教練曾建議她轉系或轉學，但她仍持續使用師大資源，甚至將課程排到專訓時間，導致專訓課遲到早退成為常態，「練球不配合，配合不訓練，錢跟榮耀倒是搶第一，你是來踢球的，還是來領紅包的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

爆料者指出，大專盃比賽簡奇陞沒有在名單上，簡奇陞要求學校幫補報名，大專體總也破例讓她補進名單，但當時簡奇陞在立陶宛交換學生，只有第一輪象徵性踢一下，第二、三輪都沒參賽，返台後卻能平分獎金、領獎狀、沾3連霸的光，「現在畢業了，證書拿了，反而開始翻舊帳、鬧上檯面，好處撈夠了才來鬧事、吃乾抹淨再翻臉」。

對此，簡奇陞在底下留言，大五修完八次專長了，可以畢業了，本來就沒必要留在學校，「只是我沒有直接畢業，去交換而已。我對球隊的任務已經結束了，八學期四年都修完了」。她直言，自己根本不需要那張獎狀，「履歷已經太滿了根本放不下，很囂張是沒錯，但從教練跟我說我不要拿女足當跳板以後，我就不再說我任何大專盃成績了哈哈。」

簡奇陞也提到，知道拿錢一定會被說話，所以她沒有申請獎學金，「即便有我的份，報名的時候就跟大家！全隊！說好了，我不會拿錢，如果有也會捐！但後來連請款都沒有，所以沒有我的份，謝謝」。

至於訓練跟選課衝突，她解釋，教練有時下午六點練球，有時下午三點練球，「常常為了他改時間，把訓練時間安排到別的課的時間上，我還跟教程老師請假說我要去練球，教程老師還超爆氣的說，下次再這樣要去找教練對質，可以去問老師！」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務
汐止夫妻雙亡　「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情
快訊／「竹節草」颱風估明生成！　路徑大迴轉
練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀
61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！　曝暗戀張秀卿多年
吳宗憲認「跟黃子佼周邊的人都不往來」！合作小S多年：連電話都
16年資深辦事員國道遭8車輾成碎屍　台中監理所震驚不捨
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲！吳宗憲護航「就是綜藝梗」　叮嚀女兒對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛吃日本料理有理由了！日學者最新研究：常吃傳統日食「憂鬱症狀」較少

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

不漲價但內用「設200元低消」　魯肉飯老闆公告嘆：我店租6萬

一進店「連問4東西放哪裡」　店員神反應！他驚：不怕被AI取代

泰國「買紀念品」被海關攔下！　她嚇壞：人生第一次

「我不表態也不帶風向！」　百萬網紅：7月26日會去投票

練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

台師大跆拳道學長自爆也抽血　IRB主委：教育部已指示全校清查

眭澔平驚爆遭曾格爾詐騙！找不到「登山女神」急求助他

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

愛吃日本料理有理由了！日學者最新研究：常吃傳統日食「憂鬱症狀」較少

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

不漲價但內用「設200元低消」　魯肉飯老闆公告嘆：我店租6萬

一進店「連問4東西放哪裡」　店員神反應！他驚：不怕被AI取代

泰國「買紀念品」被海關攔下！　她嚇壞：人生第一次

「我不表態也不帶風向！」　百萬網紅：7月26日會去投票

練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

台師大跆拳道學長自爆也抽血　IRB主委：教育部已指示全校清查

眭澔平驚爆遭曾格爾詐騙！找不到「登山女神」急求助他

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

Windows 11強化AI體驗　多項Copilot+ PC獨家功能全面釋出

免巴氏量表新制「開綠色通道」　衛福部：重症個案拚一天審完

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

生活熱門新聞

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

快訊／「范斯高」颱風生成！明後天靠近台灣　最新路徑曝

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

棄微軟千萬年薪！台大正妹教授喊「大罷免大成功」

國稅局窗口「為何要放麥茶？」　答案揭曉

本周可能有雙颱　模擬路徑曝

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝4大來源示警

即／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」

館長登央視雙臂全被打碼　本人反應曝光

范斯高颱風估今生成　「明後最近」是否發警報關鍵曝

更多熱門

相關新聞

用蝦幣折抵200元　賣家拒出貨「折抵金額太多了」

用蝦幣折抵200元　賣家拒出貨「折抵金額太多了」

現在網路購物非常方便，只要在家動動手指就好，就可以買到各種商品，一名網友表示，在蝦皮購物購買汽油精，並使用折抵金，原價990元折價後只要790元，沒想到被店家取消訂單，理由竟是「折抵金額太多了」，讓他超傻眼。對此，蝦皮客服解釋，蝦幣不會影響賣家收入。

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

山西農村新公廁遭批「只能看不能用」 工作人員：節省平時清理麻煩

山西農村新公廁遭批「只能看不能用」 工作人員：節省平時清理麻煩

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」

街口金科36億下落不明　泰山揪4爭議揚言要告胡亦嘉

街口金科36億下落不明　泰山揪4爭議揚言要告胡亦嘉

關鍵字：

師大女足簡奇陞爭議大專盃訓練

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面