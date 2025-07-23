中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

▲中華電信馨心學堂嘉義營業處下鄉嘉義縣中埔、鹿草等社區進行長者關懷 。（圖／中華電信提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華電信雲嘉南區處連續兩年舉辦「馨心學堂」活動，嘉義最終場由嘉義營運處總經理林永山帶隊出席，率領企業自訓的身障講師及企業志工服務，前進嘉義縣中埔鄉裕民、鹽館及鹿草鄉松竹等村落，以1:1引導陪伴長輩創造精彩，也藉由暖心的「AI、健康、影音、行動、運動和生活」數位體驗讓更多高齡長輩認識手機電信的方便性，在在落實企業實踐社會責任的展現。

▲中華電信馨心學堂企業志工借由手機科技與長者互動體驗並合影。（圖／中華電信提供）

中華電信表示，馨心學堂本質就是擁抱多元族群，以達社會共融、數位平權為出發點，更培力身障族群作為講師，希望鼓勵身障者就業，重拾自信與生活目標，讓他們看見自身價值，實現自立與社會參與的可能。

因應偏鄉與超高齡社會挑戰，透過手機數位課程，強調以陪伴為核心，由企業志工藉由服務陪伴偏鄉樂齡長輩。而114年更增加 Ai生活應用及失智症預防等議題，就是希望提升長者數位能力，有效防範詐騙，縮短數位落差，促進安心樂活。

▲中華電信馨心學堂企業志工與社區長者開心互動。（圖／中華電信提供）

嘉義營運處總經理林永山表示，很高興再次來到現場，看到許多熟面孔，尤其幾位80歲長輩，連續兩年參與活動，展現令人感佩的學習精神。今年加入Ai課程結合失智症預防的數位學習，幫助長輩提升防詐知識，縮短數位落差。

另外，對於最近受到丹娜絲風災影響的居民，中華電信也第一時間投入災區賑災與訊號搶修，目前訊號修復率已達99.9%。未來我們也會持續努力，確保大家在任何情況下都能順利聯繫外界，保障通訊權益。