台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

36歲台電員工李元瀚15日為了搶修因颱風受損的高壓斷線，意外遭高壓電擊陷入昏迷，透過葉克膜維生6天搶救後，家屬忍痛決定拔管，並同意器捐遺愛人間。今(22日)在17輛台電工程車陪伴下，遺體從醫院返回嘉義，並繞行台電嘉義配電中心，台電董事長也帶領同仁們致意「任務結束」，同事們都不捨落淚。

▲台電員工李元瀚搶修不幸被電擊身亡，今天遺體移靈返回嘉義。（圖／記者翁伊森攝，下同）

李元瀚在高壓電擊後，當場失去呼吸心跳，緊急送往台南奇美醫院搶救，並用葉克膜維持生命跡象，但情況一直不樂觀，最後家屬在搶救6天後決定拔管，今天李父出面表示，除了希望讓兒子保有最後的光榮和尊嚴，在愛中平靜離去，也決定器捐遺愛人間，「兒子爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮。」

今早，李元瀚遺體移靈返回老家嘉義，一路上有17輛台電工程車隨行，並繞回台電嘉義配電中心，現場由台電董事長曾文生帶領同仁致意，眾人敬禮高喊「你的工作任務結束了，可以放心回家」，最後喊完連續三次的「工作結束，一路好走」後靈車離開，過程中與元瀚感情深厚的領班、同事們，都不捨落淚。





▲林姓領班不捨落淚。

台電董事長曾文生表示，台電會盡最大責任，做好後續一切撫卹工作，也陪元瀚走完人生最後一程，「(元瀚)精神會留在我們台電人的心中，也會繼續延續下去」，未來也會檢討工安防護工作，給同仁更好的勞動條件與保障。

針對本案調查內容，曾董事長解釋台電內部有進行調查釐清，但目前已有勞動機關介入，所以會尊重他們的調查結果。

另有人質疑搶救時有疑似有搶拍行為，曾董事長解釋，搶修拍照是為了確認工作狀況，讓媒體了解搶救情形，也有助於人民了解台電工作內容，並沒有搶拍一事。