台電員工搶救6天不治！家屬忍痛放棄急救　簽器捐遺愛人間

▲台電李姓員工搶救風災被電擊，家屬決定放棄急救，並簽器捐遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台電36歲李姓員工15日在嘉義義竹鄉搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，不料檢電、掛接地過程中，意外遭6000伏特電擊，被送往奇美醫院柳營分院救治，透過葉克膜維持生命。如今經過6天搶救，李男家屬21日晚間決定放棄急救，同意捐贈器官，預計明天（22日）出面感謝社會大眾關心，在院方陪同下說明器捐緣由。

台電嘉義區處線路課一名李姓員工15日在嘉義義竹鄉，進行風災後電力搶修作業，不慎遭高壓電6000伏特電力電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，一度失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復心跳，但仰賴葉克膜維生。如今經過連日搶救，情況未好轉，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救，放手讓李男離開，並器捐遺愛人間。

在台電基層人員的不懈努力下，嘉義地區7月19日晚間8點民生用電終全數完成復電，正式宣告丹娜絲颱風來襲後，台電員工分批搶修花12天的時間讓逾100.6萬戶大規模停電全解除。不過，復電過程中李姓員工感電憾事，總統賴清德一度到台南探望致意，並要求全力搶救。

▼總統賴清德16日探視台電36歲李姓員工。（圖／總統府）