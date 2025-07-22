台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

記者林東良、葉品辰／台南報導

台電員工李元瀚（36歲）15日在嘉義義竹鄉搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，不料意外遭6000伏特電擊，被送往奇美醫院柳營分院救治，透過葉克膜維持生命。經6天搶救，李男家屬21日晚間決定放棄急救，同意捐贈器官，然經院方評估後，由於器官呈現重度衰竭狀態，李元瀚成功捐贈一對眼角膜。

▲李元瀚家屬決定放棄搶救，捐贈器官遺愛人間，百名醫護列隊鞠躬感謝。（圖／林東良翻攝）

李元瀚15日在嘉義義竹鄉進行風災後電力搶修作業，不慎遭高壓電6000伏特電力電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，一度失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復心跳，但仰賴葉克膜維持心肺功能。經連日搶救情況未好轉，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救。

李父今日在醫護人員陪同下出面表示，感謝柳營奇美醫院的醫護人員在兒子送醫的第一個時間，全力搶救及後續治療，尤其是在住院期間對家屬無時無刻的陪伴與關懷，讓家屬在最徬徨無助的時候得到最有力的依靠，也感謝自從事件發生以後，台電公司的人員便一直陪伴家屬在病房外守候，並希望化小愛為大愛，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。

▲台電員工李元瀚意外遭電擊命危，家屬決定放棄救治同意器捐。李父22日出面感謝各界眾關心。（圖／記者林東良翻攝）

▲台電同仁駕駛7輛台電工程車陪李元瀚一同返回嘉義。（圖／林東良翻攝）

柳營奇美醫院百名醫護在院外列隊鞠躬送李元瀚最後一程，同時感謝他捐贈器官，部分醫護人員忍不住落淚；台電同仁也駕駛7輛台電工程車，陪李元瀚一同返回嘉義。

經院方評估，由於李元瀚遭受6000伏特電力電擊，心臟、肺臟都受到嚴重創傷無法捐贈，最後確認左右眼角膜功能良好，成功完成捐贈。