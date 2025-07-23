　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

搶救颱風災情遭電擊殉職　嘉義地檢攜手犯保協會致意

▲▼嘉義地檢署、犯保嘉義分會關懷風災意外台電員工 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼嘉義地檢署檢察長蔡宗熙偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員林文村、地檢署書記官長吳國安及犯保協會同仁關懷風災意外台電員工家屬。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因颱風造成的風災導致多處電力中斷，36歲的台電員工李元瀚7月15日在嘉義縣義竹鄉搶修電力時，不幸觸及6000伏特高壓電而重傷，緊急送醫後仰賴葉克膜維持生命。儘管醫療團隊全力搶救，最終家屬不忍他承受更多痛苦，忍痛作出艱難決定，終止治療並捐贈器官，期望能延續他人的生命與希望，讓愛延續。

▲▼嘉義地檢署、犯保嘉義分會關懷風災意外台電員工 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地方檢察署檢察長蔡宗熙22日偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員林文村、地檢署書記官長吳國安及犯保協會同仁，前往嘉義市立殯儀館向家屬致意，表達最深切的哀悼與關懷。

蔡檢察長代表法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝轉達對李員英勇付出的高度肯定與敬意。他表示：「李員在颱風災害仍持續的情況下，堅守崗位、冒險搶修，為受災戶恢復電力，展現無私奉獻的精神，他的勇氣與付出令人無比敬佩。」同時告知家屬，未來若家屬在相關案件程序、犯罪被害補償金申請、家庭重建及生活支持等方面有任何需要，犯保協會都將持續提供協助與陪伴。

▲▼嘉義地檢署、犯保嘉義分會關懷風災意外台電員工 。（圖／嘉義地檢署提供）

林文村主委亦向家屬表達感佩之情，他動容表示：「在災難來臨之際，李員仍不顧自身安危，為社會發光發熱，他的精神令人動容。相信社會各界也都會銘記他對社會的無私奉獻。」這場風災雖帶來損失，但李元瀚的勇敢與善行，將化為社會共同記憶中的一道光，照亮人心。願逝者安息，家屬節哀保重，社會也將持續以實際行動支持與陪伴每一位在風災中挺身而出的英雄家庭。

▲▼嘉義地檢署、犯保嘉義分會關懷風災意外台電員工 。（圖／嘉義地檢署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

雲林17世紀史實研究工作坊　聯手學界地方力量...完善縣志編纂

公平教育線上見證！　台南114學年國中小常態編班公開直播

張麗善接見總統教育獎林言彤　期勉雲林子弟擁正面向上的心

中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

竹市府公布社會安全施政成果　阻詐逾4.1億、重大刑案破獲率100%

颱風後警戒升級！雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

青春不沾毒！嘉義地檢署舉行籃球賽　反毒兼打詐

搶救颱風災情遭電擊殉職　嘉義地檢攜手犯保協會致意

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

雲林17世紀史實研究工作坊　聯手學界地方力量...完善縣志編纂

公平教育線上見證！　台南114學年國中小常態編班公開直播

張麗善接見總統教育獎林言彤　期勉雲林子弟擁正面向上的心

中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

竹市府公布社會安全施政成果　阻詐逾4.1億、重大刑案破獲率100%

颱風後警戒升級！雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

青春不沾毒！嘉義地檢署舉行籃球賽　反毒兼打詐

搶救颱風災情遭電擊殉職　嘉義地檢攜手犯保協會致意

「500人看完直播就下訂」　越南建商狂新玩法搶攻1族群

熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

地方熱門新聞

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

連日豪雨溪水暴漲16人受困耳無溪4天

盧秀燕請假2天半原因曝　反惡罷力挺3子弟兵

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

攜手議會加速復原！黃偉哲：府會同心幫助災民重建家園

日眾議員田嶋要率團訪台南黃偉哲感謝日本各界關懷風災

男癲癇發作倒地抽搐永康警急抱上巡邏車9分鐘送醫搶救

秒殺金門馬拉松來了！15800人搶跑

警破「挖寶式」毒品交易陳姓通緝犯埋包大麻煙油、LSD毒郵票

雲嘉南最大就博會7/26成大登場！釋出2923職缺月薪上看10萬

龜吼漁夫市集轉型成功　親子旅遊打卡熱點

改裝排氣管「帥不起來」南警聯合稽查舉發58件違規

聲音照相＋AI助攻！台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

更多熱門

相關新聞

嘉義地檢署攜手郵局反詐騙　推防詐騙個人化郵票

嘉義地檢署攜手郵局反詐騙　推防詐騙個人化郵票

有鑑於詐騙氾濫，嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導的個人化郵票，透過宣導品的製作與發送，提升民眾識詐意識，避免受害；郵局在臨櫃業務，提高敏感度，對可能的被害人多予關懷探詢，透過阻詐以阻絕詐騙事件之發生。個人化郵票製作完成後，陳雍宗局長偕同政風室林軒竹主任、行銷科梁勤葳科長及何國榮股長至地檢署，與蔡宗熙檢察長、謝雯璣主任檢察官及政風室蔡崇正主任合影，機關合作，防制詐欺犯罪更具加乘效果。

嘉義地檢署展愛心關懷馨生人

嘉義地檢署展愛心關懷馨生人

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

嘉義地檢署聯繫會議　保護少年權益

嘉義地檢署聯繫會議　保護少年權益

嘉義地檢署舉辦青少年法律營

嘉義地檢署舉辦青少年法律營

關鍵字：

風災英雄台電員工嘉義地檢署人命奉獻社會致敬

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面