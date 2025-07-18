嘉義地檢署展愛心關懷馨生人　鼓勵生命力量勇氣傳遞

▲犯保嘉義分會重傷馨生人關懷並轉交法務部長鄭銘謙關懷之意， 左起嘉義地檢署吳書記官長國安、犯保嘉義分會林主委文村、嘉義地檢署蔡檢察長宗熙、馨生人陸小姐 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為表達對重傷馨生人關懷與支持，法務部長鄭銘謙於去年（113年）親自前往嘉義地區，關心犯保嘉義分會的馨生家庭，並特別致贈賀卡給予重傷馨生人陸小姐，讚揚其堅韌與勇敢的生命態度。

今日7月18日，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙再次展現司法的溫度，偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員林文村、地檢署書記官長吳國安及犯保協會同仁，前往陸小姐的工作地點致上關懷與鼓勵，並轉交法務部長之賀卡馨生人。

陸小姐因嚴重意外事故不幸失去一腿，雖身心受創，卻不因此氣餒。她裝設義肢後，重返職場從事看護工作，在醫院內堅持照護他人，展現出超凡的意志力與對生活的堅持。蔡檢察長及林主委對她的努力與勇氣深感敬佩，並表示，陸小姐不僅是馨生人的典範，更讓人看見生命的韌性與母愛的力量。

陸小姐也分享自己的心聲：「雖然我現在的腳，不再是媽媽給我的，但我會努力重新站起來，繼續當一位堅強的媽媽，撐起這個家。」她的話語動人而堅定，也深深觸動在場每一位人的心。

被害死亡或重傷，循法申請有保障。因他人犯罪行為被害而死亡或重傷，請家屬撥打「0800-00-5850(鈴鈴-我保護您)專線」，洽詢法務部所承立的財團法人犯罪被害人保護協會提供協助。

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會

嘉義市林森東路286號2樓

服務電話：05-271-3509 傳真：05-271-3938