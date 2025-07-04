防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

▲▼ 嘉義地檢署江金星主任檢察官攜手青少年，齊聲反詐騙 青春不設限 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



建立民眾擁有良好及足夠的防詐意識，是政府部門打詐手法中相當重要的環節之一。為提升學子對法律的理解與防詐警覺心，嘉義地方檢察署江金星主任檢察官昨(3)日下午，結合主辦單位永然基金會及嘉義縣政府政風處，至嘉義縣立竹崎高級中學之生活法律營，向現場高中莘莘學子們以「青少年應具備的法律知識-從詐騙相關法律責任出發」為主題，宣導反詐意識，強化青少年對於詐騙手法的教育及防範，培養正確法律觀念與自我保護能力。



江主任檢察官在演講中，除了介紹檢察官相關的職務內容，讓同學們得以更深入瞭解檢察制度與司法實務運作外，更藉由諸多實務案例，讓其瞭解不同詐騙型態，比如常見的「假親友詐騙」、「愛情詐騙」、「假檢警詐騙」、「網購消費詐騙」、「中獎詐騙」、「假貸款廣告詐騙」、「求職詐騙」等等。江主任檢察官表示，由於數位網路技術的進步，詐騙手法日新月異、層出不窮，青少年族群往往成為主要受害對象，同時鉅細靡遺的講解詐欺車手的真相，呼籲大家提高警覺，切記將個人金融帳戶、證件資料及帳號密碼妥善保管，勿輕易交付他人，以免一不小心就成為詐騙集團的替死鬼。



為貫徹行政院所頒定之「新世代打擊詐欺行動綱領」，嘉義地檢署將持續結合轄內各級學校舉辦之實務與教育活動，建立青少年的基礎法治觀念，提醒學生對於網絡詐騙犯罪手法應謹慎提防，如有疑問，可打165專線諮詢。本署秉持積極偵辦詐欺案件立場，落實政府打擊詐欺犯罪之決心，保障民眾財產安全。