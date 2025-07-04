　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

▲▼ 嘉義地檢署檢察官攜手青少年齊聲反詐騙 青春不設限 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署江金星主任檢察官攜手青少年，齊聲反詐騙 青春不設限 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導


建立民眾擁有良好及足夠的防詐意識，是政府部門打詐手法中相當重要的環節之一。為提升學子對法律的理解與防詐警覺心，嘉義地方檢察署江金星主任檢察官昨(3)日下午，結合主辦單位永然基金會及嘉義縣政府政風處，至嘉義縣立竹崎高級中學之生活法律營，向現場高中莘莘學子們以「青少年應具備的法律知識-從詐騙相關法律責任出發」為主題，宣導反詐意識，強化青少年對於詐騙手法的教育及防範，培養正確法律觀念與自我保護能力。

▲▼ 嘉義地檢署檢察官攜手青少年齊聲反詐騙 青春不設限 。（圖／嘉義地檢署提供）


江主任檢察官在演講中，除了介紹檢察官相關的職務內容，讓同學們得以更深入瞭解檢察制度與司法實務運作外，更藉由諸多實務案例，讓其瞭解不同詐騙型態，比如常見的「假親友詐騙」、「愛情詐騙」、「假檢警詐騙」、「網購消費詐騙」、「中獎詐騙」、「假貸款廣告詐騙」、「求職詐騙」等等。江主任檢察官表示，由於數位網路技術的進步，詐騙手法日新月異、層出不窮，青少年族群往往成為主要受害對象，同時鉅細靡遺的講解詐欺車手的真相，呼籲大家提高警覺，切記將個人金融帳戶、證件資料及帳號密碼妥善保管，勿輕易交付他人，以免一不小心就成為詐騙集團的替死鬼。


為貫徹行政院所頒定之「新世代打擊詐欺行動綱領」，嘉義地檢署將持續結合轄內各級學校舉辦之實務與教育活動，建立青少年的基礎法治觀念，提醒學生對於網絡詐騙犯罪手法應謹慎提防，如有疑問，可打165專線諮詢。本署秉持積極偵辦詐欺案件立場，落實政府打擊詐欺犯罪之決心，保障民眾財產安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大同醫院天坑兇手抓到了！害斷水電　市府怒：全面停工
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
神隱2月首發文！　陳大天道歉「人生搞砸了」
汽機車轉彎「多遠要打燈？」　做錯罰3600
辣妹詐團女首腦騙走3美男1.5億！　還盜「車模界林志玲」身分
「一回家就開」錯了！　專家曝吹冷氣NG五習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

《線之所向》玻璃畫特展登場　重現台南色彩與庇佑的工藝記憶

東港警+志工中隊聯手送暖　助視障、中風、獨居3老嫗

恆春警袁鵬皓參加世界警察消防運動會　勇奪柔道銅牌

室內也會熱傷害！中醫師建議吃西瓜、善用刮痧解暑

清境農場夏日同樂會起跑　牧羊犬氣球亮相命名「牧羊Q」掀高潮

地震頻繁、颱風將至台南擴大避難收容演練　黃偉哲：強化各區應變韌性

新北青年團隊翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

《線之所向》玻璃畫特展登場　重現台南色彩與庇佑的工藝記憶

東港警+志工中隊聯手送暖　助視障、中風、獨居3老嫗

恆春警袁鵬皓參加世界警察消防運動會　勇奪柔道銅牌

室內也會熱傷害！中醫師建議吃西瓜、善用刮痧解暑

清境農場夏日同樂會起跑　牧羊犬氣球亮相命名「牧羊Q」掀高潮

地震頻繁、颱風將至台南擴大避難收容演練　黃偉哲：強化各區應變韌性

新北青年團隊翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

立法三讀修正公平會組織法　公平會委員只能連任一次、刪延任條款

香港擬立法設同性伴侶登記制　雙方須在海外先註冊結婚

驚天匯兌黑幕！通緝犯潛大馬15年爽當房仲　 6千萬贓款流向曝

觀光署擬洽遊樂區推軍人常態優惠　業者：盼有相關補貼

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

準備好末日救難包　Lulu凍卵後急著找精主

郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

豐原5口命案關鍵人曝光　議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

地方熱門新聞

詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警揭歹毒手法

新北青年翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

萬里區公所推SUP體驗　專業教練全程護航

視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

侯友宜視察碧潭堰　見證生態廊道重生

地震頻繁、颱風將至台南擴大避難收容演練

中醫師建議吃西瓜、善用刮痧解暑

苗栗動保志工參訪新北　交流收容管理經驗

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

跪女友暴紅店　色情護膚客滿被抄

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

台南裕文國小管弦樂團勇奪澳洲金賞王家貞說台南之光

萬巒辦活動被控施壓軍方　立委蘇清泉說話了

清境農場夏日同樂會起跑

更多熱門

相關新聞

嘉義地檢署縣府「廉政倫理」課程

嘉義地檢署縣府「廉政倫理」課程

為強化公務員對正確法律概念的理解、提升行政效能，進而達成便民利民與增進公益的目標，嘉義地方檢察署於今（25）日由檢察長蔡宗熙親自前往嘉義縣政府舉辦之「廉政倫理規範暨圖利與便民」為主題的課程講座，並以「圖利罪」的構成要件為核心，針對公務員在職務範疇內，如何界定合規的便民措施與非法圖利行為進行深入講解，透過實際案例分析，協助與會人員清楚理解在依法行政過程中，何為正當的便民行為，何者已違法圖利，並強化法律風險意識，確保依法施政的清晰界線。

嘉義地檢察長醫院採購廉能研討

嘉義地檢察長醫院採購廉能研討

台電攜手地檢署打擊不法綠能犯罪

台電攜手地檢署打擊不法綠能犯罪

嘉義地檢檢察長深入校園宣導防詐技巧

嘉義地檢檢察長深入校園宣導防詐技巧

嘉義地檢署綠能法令教育訓練

嘉義地檢署綠能法令教育訓練

關鍵字：

嘉義地檢署

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

普發現金？4100億特別條例今將闖關

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面