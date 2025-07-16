　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

▲▼總統賴清德探視台電36歲李姓員工。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德探視台電36歲李姓員工家屬。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

針對一名台電36歲李姓員工在高空作業時不慎遭到電擊，全身有20%燒傷，總統賴清德今（16日）於民進黨中常會表示，希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。對此引發台電部分基層不滿，台灣電力產業工會串連台電新營區、高雄區等企業工會發布聲明，呼籲台電儘速釐清原因，同時也喊話中央，拼命工作，甚至被要求工作時、吃飯時還要擺拍，並不是為了讓政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。

針對台電嘉義區處同仁昨日搶修電力設施遭受電擊的工安職災事件，台灣電力產業工會、台電新營區處企業工會、台電高雄區處企業工會、台電台東區處企業工會聯合共同發布聲明指出，嘉義區處李姓同仁遭受電擊職災仍在搶救中，工會深切祈求同仁儘快脫離險境，早日恢復健康，他們要求臺電公司儘速釐清事故原因，不要再有職災事故發生。

聲明提到，丹娜絲風災造成雲嘉南電力設施極度損壞，台電基層員工及外包人員一個多星期來，日夜無休進行搶修，他們的會員和幹部也都還在災區為修復而工作，讓災區儘速恢復完全供電，這是公用事業員工的天職。

聲明說明，許多基層員工反映，長時間的超時工作，造成許多員工體力透支，這固然是天災因素導致早日修復電力設施的工作要求，但也反映出臺電人力短缺的窘況，要求公司未來應檢討公司人力需求，人不是機器，就算機器也需要休息，人當然更需要休息。修復電力設施許多是高空作業，一旦體力精神出狀況，發生墜落事故的風險就會大增，也可能產生過勞，他們不希望看到職災事故再度發生，要求該有的補休、加班費和相關待遇，台電公司應該優於勞基法給予，台電基層員工的辛苦，災區民眾看得到，全國人民都看的到。

其中，聲明點出近期執政黨以台電員工為訴求爭取台電撥補的部分，台電基層員工只想本本分分儘速把受災電力設施搶救完成，讓災區民眾都有電可用，但拼命工作，甚至被要求工作時、吃飯時還要擺拍，並不是為了讓政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材，台電是公營事業，上至總統、行政院長、立法委員都可說是台電員工的「老闆」，他們懇切的希望，政府高層、公司高層，不要把基層員工的血汗工作當作政治鬥爭的籌碼，請恕我們擔不起這個角色。

聲明最後指出，丹娜絲風災供電復原工作，完全暴露台電目前就是面臨基層人力不足、工安設施缺乏落實的窘境，他們強烈要求公司應針對人力及工安問題切實檢討，他們是人，不是機器、不是籌碼，我們要的是基層員工的安全、保障和尊嚴。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

政治熱門新聞

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令嚴懲教練

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

獨／顏清標之父辭世　享耆壽94歲

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

更多熱門

相關新聞

台電嘉義工安意外爆「個人防具未確實使用」　勞動部最重可罰30萬

台電嘉義工安意外爆「個人防具未確實使用」　勞動部最重可罰30萬

台電36歲李姓員工昨（15）日在嘉義縣義竹鄉搶修電力遭遇感電事故命危，勞動部職安署南區職安中心今（16）日勞檢發現個人防護具未確實使用，重罰3至30萬元，該饋線作業停工至台電改善為止，後續並將開罰。

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠委回批冷血

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠委回批冷血

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

關鍵字：

台電員工賴政府撥補千億大內宣

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面