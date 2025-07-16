台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

▲總統賴清德探視台電36歲李姓員工家屬。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

針對一名台電36歲李姓員工在高空作業時不慎遭到電擊，全身有20%燒傷，總統賴清德今（16日）於民進黨中常會表示，希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。對此引發台電部分基層不滿，台灣電力產業工會串連台電新營區、高雄區等企業工會發布聲明，呼籲台電儘速釐清原因，同時也喊話中央，拼命工作，甚至被要求工作時、吃飯時還要擺拍，並不是為了讓政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。

針對台電嘉義區處同仁昨日搶修電力設施遭受電擊的工安職災事件，台灣電力產業工會、台電新營區處企業工會、台電高雄區處企業工會、台電台東區處企業工會聯合共同發布聲明指出，嘉義區處李姓同仁遭受電擊職災仍在搶救中，工會深切祈求同仁儘快脫離險境，早日恢復健康，他們要求臺電公司儘速釐清事故原因，不要再有職災事故發生。

聲明提到，丹娜絲風災造成雲嘉南電力設施極度損壞，台電基層員工及外包人員一個多星期來，日夜無休進行搶修，他們的會員和幹部也都還在災區為修復而工作，讓災區儘速恢復完全供電，這是公用事業員工的天職。

聲明說明，許多基層員工反映，長時間的超時工作，造成許多員工體力透支，這固然是天災因素導致早日修復電力設施的工作要求，但也反映出臺電人力短缺的窘況，要求公司未來應檢討公司人力需求，人不是機器，就算機器也需要休息，人當然更需要休息。修復電力設施許多是高空作業，一旦體力精神出狀況，發生墜落事故的風險就會大增，也可能產生過勞，他們不希望看到職災事故再度發生，要求該有的補休、加班費和相關待遇，台電公司應該優於勞基法給予，台電基層員工的辛苦，災區民眾看得到，全國人民都看的到。

其中，聲明點出近期執政黨以台電員工為訴求爭取台電撥補的部分，台電基層員工只想本本分分儘速把受災電力設施搶救完成，讓災區民眾都有電可用，但拼命工作，甚至被要求工作時、吃飯時還要擺拍，並不是為了讓政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材，台電是公營事業，上至總統、行政院長、立法委員都可說是台電員工的「老闆」，他們懇切的希望，政府高層、公司高層，不要把基層員工的血汗工作當作政治鬥爭的籌碼，請恕我們擔不起這個角色。

聲明最後指出，丹娜絲風災供電復原工作，完全暴露台電目前就是面臨基層人力不足、工安設施缺乏落實的窘境，他們強烈要求公司應針對人力及工安問題切實檢討，他們是人，不是機器、不是籌碼，我們要的是基層員工的安全、保障和尊嚴。

