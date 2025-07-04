嘉義地檢署召開聯繫會議　落實正當程序保護少年權益

▲▼ 嘉義地檢署召開司法機關成少共犯案件聯繫會議，積極保護少年權益 預防成年人與少年共同犯罪 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義地檢署因應少年事件處理法，於民國112年6月21日修正公布，就修法重點有關完善移送少年前程序、強化被害人權益保障及曝險少年行政輔導先行新制，加強轄內各司法機關之業務聯繫，共同落實正當法律程序及保障少年人身自由。

嘉義地檢署昨（30）日下午邀集法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義市調查站、嘉義縣警察局、嘉義市政府警察局及轄內各分局、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊、嘉義市專勤隊及憲兵指揮部嘉義憲兵隊，召開「嘉義地區成少共犯案件聯繫會議」。會議由該署江金星主任檢察官主持，並由臺灣嘉義地方法院少年及刑事法庭洪裕翔庭長共同與會。



本次會議，對於成少共犯案件之管轄權、強制處分令狀核發時機、少年可否以證人身分先行傳喚、成年犯及少年之筆錄如何相互提供及成年犯之犯罪情資提供方式等，如何處理少年觸法行為之議題，充分討論、溝通，並就成少共犯案件聯繫機制，建立法院與地檢署聯繫窗口、建制同步執行機制及縮短程序落差。



隨著網路世代的發展，少年與成年人共犯詐欺、毒品、妨害秩序等犯罪案件之情形，呈現增加趨勢，為落實少年權益保障機制、防治成年人與少年共同犯罪、避免犯罪偵查之漏洞，院、檢與警、調、移、軍等司法警察機關有必要即時聯繫、資訊共享，本署針對成少共犯案件所衍生的程序、蒐證及溯源追緝等問題，將持續強化與法院、各機關間之橫向聯繫，並進行滾動式檢討，隨時精進處理流程，共同兼顧少年權益保護及治安之維護。