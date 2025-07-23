「如果有就辭職」駁童子賢不實指控　徐榛蔚：1天道歉否則提告

▲花蓮縣長徐榛蔚23日召開記者會，親上火線嚴正駁斥童子賢不實指控。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對民進黨新境界智庫副董事長、和碩董事長童子賢先生22日於媒體公開指控「花蓮縣政府恐嚇學校不得接受台北來的人(幫助)，否則就對你不客氣」「一定要轉交縣府統一分配、繞一手」，花蓮縣長徐榛蔚23日召開記者會嚴正駁斥，她強調「若童子賢先生提出縣長下令具體事證、將立刻請辭，否則24小時公開道歉以正視聽」，對於童先生濫用言論影響力卻發表未經求證、不負責任言論，不排除提起告訴維護本府權益。

縣長徐榛蔚嚴正駁斥，有關民進黨智庫副董事長、和碩董事長童子賢先生不實指控，身為縣長「從沒有、也不會、不可能」有相關指示。

徐縣長表示，感謝童董事長提出相關說法，若其所述內容確有具體事證，請公開所陳述的人事時地物，且若能證明為縣長本人下令，花蓮縣長徐榛蔚願意立刻請辭負責；反之，若無具體事證，請對方應於24小時內公開道歉，以正視聽。否則，花蓮縣政府將採取法律程序，不排除提起訴訟，維護政府機關名譽與行政公信力。

▲徐榛蔚於記者會上表示，若童子賢能提出下令具體事證、將立刻請辭，否則24小時公開道歉以正視聽。

徐榛蔚舉例，無論是台積電、慈濟、獅子會或扶輪社等民間單位，皆有「直接」協助民間或學校公開案例，童先生所指控的「一定要轉交縣府統一分配」與實際不符。且無論各種捐款管道或幫助形式，縣府皆多次並再次表達誠摯感謝，感謝各界對花蓮的幫助。徐榛蔚另補充，有關其提及個人或和碩7000萬捐款計畫聞所未聞，經查也沒有，不予評論。

花蓮縣政府說明如下：

一、縣府從未有童先生所指控之行為。事實上，民間捐款可以直接經由學校「捐資興學」的管道，無須經由縣府，相關規定參照「花蓮縣所屬各級學校辦理捐資興學作業要點」；且0403災後以來，已有許多民間單位協助各地學校的案例，童先生的指控於實際作業方式不符，且未聞所稱捐款計畫，為不實指控。

二、舉例包括台積電慈善基金會、慈濟慈善基金會、扶輪社、獅子會、相信音樂等民間單位皆有直接提供民間或學校協助，縣府再次感謝總逾400個提供協助的民間單位，花蓮縣政府所扮演角色係協助必要行政程序、簡化作業流程，便利各界投入重建工作，徐縣長多次公開表達感謝。

三、災後第一時間，縣長徐榛蔚即公開呼籲社會各界踴躍捐款，並一再強調「不論捐給中央或地方專戶，花蓮都感謝每一分心意」。對於童先生昨稱7000萬元捐款計畫，縣府並未接獲相關資訊，實難置評。

花蓮縣政府尊重童先生於科技產業所具專業與貢獻，但身為具公眾影響力之企業領袖與政黨要角，其言行理應自持、審慎。若以虛構事實或推測性言語損及公部門信譽，不僅違背社會期待，實非民主社會所樂見。