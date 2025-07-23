童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

▲和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

繼全聯前總裁徐重仁後，日前接受民眾黨邀約，擔任重啟核三公投正方代表的和碩董事長童子賢21日表態，支持罷免國民黨總召傅崐萁。童子賢昨（22日）一大早就到花蓮陪同掃街。而童子賢也透露，當初0403花蓮震災的民間援助，自己與公司捐出超過7,000萬元希望協助災區學校、社福機構，但他們卻接到縣府恐嚇，「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」，一定要捐到縣政府再轉一手，花蓮縣政府都跟災民講說「這是縣長特別給你的」，經過這些事情才了解到花蓮的情勢這麼離譜，並不是憑空要批評傅崐萁。

童子賢出生花蓮瑞穗，21日接受媒體訪問時首度表態「支持罷免傅崐萁」，童子賢22日就前往花蓮掃街拜票，他受訪時表示，政治兩個字不難，只要拿另外兩個字就叫「良心」，拿出良心，不管是否要支持核三延役或是否罷傅，從良心出發都可以找到明顯答案，所以我不擔心有什麼衝突。

掃街之後，童子賢也與另一指標人物葉霸喝咖啡，席間，童透露，在第一次賑災時，自己跟公司捐了很多，做公益的朋友建議不要再捐到花蓮縣政府，因為都沒有正常分配。於是自己跟公司就直接協助花蓮某國小。後來，縣政府就打電話給學校，說「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」，一定要捐到縣政府。反正就是繞一手。

童子賢表示，其他做公益的前輩說，還是請地方團體跟教育界直接幫忙，不要再捐到花蓮縣政府，花蓮縣政府都跟災民講說「這是縣長特別給你的」，我跟公司就捐了7千多萬，以為捐錢縣府會好好用，結果都沒有，都變成傅崐萁、徐榛蔚個人的宣傳。

童子賢指出，自己一開始也不相信，後來多方打聽後才發現真的是這樣，於是之後都直接去幫助受災機構，但這些機構又被縣政府恐嚇，說不能接受捐款，一定要經過縣政府，於是他跟公司就直接派施工隊，幫教育單位跟受損機構修復，也不捐款了。

童子賢坦言，經過這些事情才了解到花蓮的情勢這麼離譜，並不是憑空要批評傅崐萁，如果一個縣長、一個立委努力、熱心服務，將花蓮經營得很好，那當然支持你沒有問題，可惜一切都事與願違。